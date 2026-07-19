召開食安國是會議 破除集體傲慢

聯合報／ 李坤隆／大學教師（高雄市）

絕對的權力導致絕對的腐化，這是大家都耳熟能詳的一句名言，放諸四海皆準，而台灣也正在驗證中，只是絕對的權力被「假民主」包裝著，甚至連特定媒體與側翼都還無腦擁護，所以台灣「絕對權力」所造成的後遺症恐怕比想像中還要巨大。

其實這是民眾長期放任的結果。致癌油問題爆發後，執政者呈現一種集體傲慢的現象，從總統在食用油出現問題後還悠哉輔選、行政院長在立法院備詢不道歉還反嗆在野、連執政黨發言人都能大言不慚說「又不是我逼你吃」，甚至相關官員沒人願意辭職負起責任。這一連串政治現象背後，如果不是集體的傲慢，就不會如此讓民眾感到失望與無助。

如果總統可以以身作則，那後面的這些現象就可能不會出現，總統的態度會決定大多數官員的舉措，很可惜的，總統面對食安議題不僅第一時間缺乏作為，連面對問題的勇氣或能力都缺乏，這種態度民眾是無法接受的。

如今面對食品安全，政府顯然是拿不出解決的方法，所以召開食品安全的國是會議將是可行方案，因為這可以集合國內專家學者與不同意見，在一個公開的環境暢所欲言，在腦力激盪下提出一個可行的政策—至少可以擺脫現在行政院「擠牙膏式」的應對方式，讓民眾有一個更能安心與信賴的處理方案。

更重要的，要想破除當前執政黨集體傲慢，國是會議可以是一個指標，畢竟現在的執政黨已經大權在握，民意對於政府處理食安也完全失去信心，但是政府的態度依舊是如此蠻橫，「道歉不願意、下台不可能」；如果連一個國是會議都不願意召開，不僅無法安民心，更凸顯這個政府集體傲慢的態度是難以改變的，而這絕對是我們國家最大的災難。

期待政府能夠聽進民意，認真地召開食安國是會議，並執行相關決議；千萬不要不召開，或像之前立法院決議或公投決議後的「議而不行」。否則，就只能期待七二五的民意能夠像當年的紅衫軍一般，再次捲起千堆雪，才能消滅這一股執政的集體傲慢，讓民主回歸正軌。

食安 行政院 立法院

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