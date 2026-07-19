大屋頂下／從汝窯花盆談中華民國 台獨非救贖 武統反文明

我對兩岸關係終局解決方案的期待是：為中華民族創造救贖，為人類文明建立典範。

十年前，在上海參加一場兩岸問題座談會。會中，我舉了兩個「創造救贖」的例子。一個說鄧小平，一個說蔣經國。

鄧小平一輩引領的改革開放是一個「大救贖」。

中共前三十年，自反右、三面紅旗至文革，使中共成為一個反文明反人性的既邪惡又愚昧的統治集團，非但使中共走向亡黨危機，亦使數千萬中國共產黨員被挾持進入助紂為虐的錯亂人生，更遑論千萬的善良生靈被打成牛鬼蛇神。

這不僅是國家的沉淪、黨的敗亡，更是當年全體中國人的悲劇，整個中國都活得人不像人。（以上兩段在座談現場未說得如此露骨）

鄧小平一輩的改革開放，修補了黨、拯救了國家，更為三十年來數千萬受中共蠢政暴政迫害者平反，使他們能重新定義自己破碎變形的人生與生命。這是大救贖。

我在座談會上問對岸的同席：如果不是鄧小平的改革開放，今天每一個中國人自己要如何看中國？今天每一個中國共產黨員要如何看自己的黨員身分？今天每一個無論文革中的加害者或受害者更如何看自己的人生與生命？

當時，我見到幾位對岸同座對我頷首點頭。這是一個「救贖」的場景。

蔣經國的「解嚴／開放兩岸交流」也是一個「大救贖」。

解嚴，使台灣內部的整體治理及統獨爭議皆納入民主運作；開放交流，則使兩岸的敵對仇視得以轉向交流互動。

如今回顧，不是蔣經國，無人做得到。這對台灣是大救贖，對兩岸也是大救贖。

我在會中談到自己的親身感受。我說，在解嚴前，我就反台獨。但當時被認為是仗恃戒嚴體制在反台獨，因為台獨還不了口。

然而，解嚴以來我仍反台獨，足證我反台獨是出於自己的理念。即使近年來台獨氛圍在台灣有上升趨勢，我仍然堅決護持民主體制。因為，這個民主體制使我仍然可以維持反台獨的立場，且使我覺得更有自信，也更有自尊，更認為民主體制終究必能節制台獨。

也就是說，蔣經國的解嚴民主化，對我這樣一個希望保全自尊及自信的記者而言，也是人生的救贖，使我做回了我自己。

當年有極多極多像我這樣的平凡人，在主體上支持蔣經國路線，也相信蔣經國會帶台灣走出來，終於在蔣經國的「解嚴／開放交流」中，實現了我們的人生憧憬，提升了生命的意義。

蔣經國的救贖，由全局救贖至個體。

回頭談兩岸終局方案：為中華民族創造救贖，為人類文明創造典範。

第一個概念：武統反文明。

中共必須認識，中華民國是中國五千年實現的唯一民主政體；今日在民主及民生方面的成就，是中華民族極為珍貴的歷史資產、現實資產、道德資產與文明資產。

說一個譬喻，較易心會。

若有一個莽漢闖入台北故宮博物院，搶得館藏迄今唯一傳世的千年汝窯青天水仙盆將之乒鈴乓啷砸碎一地，試問作何感想？

今則若是中共欲以非和平手段（流血武統）消滅「中國五千年來唯一的民主政體」中華民國，屆時驀然醒悟的中國人將作何感想？世人又作何感想？

那恐怕不僅是砸碎一只汝窯青天水仙盆那樣的「小事」而已吧？

這只有在砸碎花盆、兩岸流血的那一刻，才會有真實的感覺。

中共既然認為兩岸事是「中國人自己的事」，就應站在中華民族的立場，將中華民國今日的成就視為中華民族共同成就的重要組成部分，視此為「中華民族自己的成就」。

台北故宮博物院為中華民族保存了一只唯一的千年青天水仙盆，而中華民國則為中華民族開創了五千年來唯一的民主政體，使「一部分中國人先民主起來」。

青天水仙盆是千年之僅有，中華民國則是五千年之未有。

只要中共站在中華民族的立場，將中華民國在中華民族的地位看得比一只汝窯水仙盆更珍貴，就應當不會有武統的想法。

中國已臻G2地位，對世界倡議「人類命運共同體」，主張和平共生共贏；然而，若欲以流血武統解決兩岸問題，必與中國自我期許及國際期待的世界形象背道而馳。

武統，絕不能「為中華民族創造救贖」，因此也不能「為人類文明創造典範」。

武統，是國難，更是國恥。

只要不武統，兩岸必有「和平發展」的路可走。

習近平說：「只要不搞台獨，沒有外國勢力介入，其他一切都可慢慢談。」

這句話若可引伸為：「只要不台獨，就不會有武統。」

這應當就是兩岸的出路。

第二個概念：台獨非救贖。

毫無疑義，蔣經國的「解嚴／開放兩岸交流」，是台灣的大救贖，也是兩岸的大救贖。

但是，台獨也有一套救贖論。將中華民國視為外來政權，視中華民國憲法為災難，主張以正名制憲的台獨為台灣的終極救贖。

其實，台灣在兩岸間生存發展至今，主要的憑藉就是有這一部自中國本土攜來的中華民國憲法。但台獨不敢正名制憲，沒有國號、沒有憲法，連自己都救贖不了，遑論救贖台灣？

不說別的，賴清德自詡：「我是務實的台獨工作者，在任何職務上不變。」現在，他連自己的這一句話都維持不住，連自己都救贖不了，遑論救贖台灣？

蔣經國解嚴，救贖了台灣；開放兩岸交流，也救贖了不知如何拿捏兩岸關係的中共。

反觀台獨，卻是以摧毀中華民國及中華民國憲法為目標，用台獨挾持台灣，亦以台獨敵對中國。這究竟是台灣的救贖或災難？

蔣經國救贖了台灣，賴清德則是用台獨挾持著台灣。

川普的「我不願見有人走向台獨」，使得「台獨救贖論」更失去一個幻想中的支柱。至此，「台獨做不到就是做不到／除非瘋子才搞台獨」的疑義又起。

非核家園說是救贖，今日如何？台獨說是救贖，明日如何？

試問賴清德，你「主張兩國互不隸屬／反對兩岸一中各表」，這是台灣的救贖嗎？

綜上所論，蔣經國與鄧小平的兩個「大救贖」，可從個人的救贖、政黨的救贖，伸展放大至國家的救贖、兩岸的救贖、世界的救贖及人類文明的救贖。

台獨非救贖，武統反文明。

兩岸關係的終局解決方案是：為中華民族創造救贖，為人類文明建立典範。