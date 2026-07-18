毒油風暴求償 可比照萊劑條款

最近致癌毒油產品流竄市面，民眾人心惶惶，唯恐誤食毒油導致健康受損。但令人瞠目結舌的是，執政黨發言人竟然在網路節目開嗆「又不是我逼你吃，你跟我大小聲幹嘛？」如此顢頇的語氣，只會加劇社會大眾對其漠視消費者權益心態的反感。

此次毒油事件的責任歸屬，究竟是主管機關怠於查核檢驗職責，抑或是油品業者疏於即時通報，尚有待檢調機關深入追查。但民眾關心的是，我和家人會吃到毒油嗎？如何選購安全油品？這樣的憂慮，讓我們想到政府在開放含萊克多巴胺的美豬進口時，當時蔡英文總統曾經說道：「並不是說進口美豬，我就強迫你一定要吃美豬啊，牠在市場上你可以吃，你也可以不要吃啊。」只不過，政府以避免引起國際貿易糾紛為由，堅持禁止標示美豬是否含有萊劑成分，致使民眾根本無從知悉是否消費到萊豬。

「消費者保護法」第五條規定，政府應致力充實消費資訊，提供消費者運用，俾能採取正確合理之消費行為，以維護其安全與權益。因此，政府當務之急，除責令相關食品業者加速回收毒油產品外，並應公告毒油產品流向及明確標示食品使用油脂成分，以確保消費者知悉與選擇的權利，維護社會健康的食安環境。

其次，毒油業者面臨法律的究責，除承擔政府的高額罰款及其負責人接受刑罰制裁外，亦應支付受害民眾的損害賠償金額。雖然，「食品安全衛生管理法」第五十六條，賦予受害消費者得提起團體損害賠償訴訟、最高請求損害額五倍的懲罰性賠償金額等權利；但由於消費證據保存不易，受害消費者難以證明與加害行為的因果關係，以致未能請求賠償。甚至消費者即使能證明曾經食用毒油產品，但在毒素尚未發作的潛伏期間，不易或不能證明其實際損害額，法官只能依據同條第三項規定，以每人五百元以上卅萬元以下酌定賠償金額。

過去曾爆發的強冠「餿水油」及頂新、正義與北海「飼料油」等一連串油品食安事件，消基會代表消費者提起損害賠償的團體訴訟，最終判決定讞受害者賠償金額從每人三千元到三萬元不等；其中部分案件因缺乏直接證據，遭受法院判決駁回賠償請求，可見消費者請求賠償途徑的艱辛。

政府當初為安撫進口美國含萊劑肉品引起國內民眾恐慌的情緒，特意增訂「食品安全衛生管理法」規定：國內經確認有因食用安全容許殘留乙型受體素（萊克多巴胺）肉品導致中毒之個案，政府應負照護責任，並協助向廠商請求損害賠償。舉輕以明重，符合容許標準的萊劑肉品出狀況，政府尚且承擔開放進口的政策責任；對應當前違反食安法的毒油事件，政府更應比照本條規定，克盡保護國民消費安全的施政責任。