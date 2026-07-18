卓揆道歉 更要問責賠償

官字兩個口，橫豎怎麼說都對嗎？大豆沙拉油含致癌物事件愈滾愈大，行政院長卓榮泰終於從只願聲稱「遺憾」，改口「深感抱歉」。兩種官方表述在語意、法律和社會觀感上本來就有明顯差別，期待卓院長勇於面對問題，敢於擔起責任，趕緊讓此一食安風暴畫下人民心安的休止符。

卓院長道歉固然來的晚了，但他昨天的發言，雖然嚴詞指責中聯油品是不負責任的企業，但對於政府單位沒能在第一時機掌握真實資訊，也明確表示會究責檢討。

遺憾與道歉兩者在行政語意上有明顯的差別，估計卓院長在事發之初應有衡量過的。遺憾，表達對事件結果的惋惜或不安，語氣保留，避免明確承認行政或法律過失；道歉，語氣直接表達對方受害，暗示或承認政府有應負行政責任。

社會大眾應該樂見卓揆轉向。

油鹽柴米醬醋茶，食油是人民三餐都在用的，外食更是滴滴下肚。風暴愈滾愈大的中聯毒油的重大疏失，事實上早已是危機事件，延燒至今則堪稱國安或社安事件。卓院長即或選擇「遺憾」策略，他也早該要求衛福部及食藥署同步公布明確的行動路線、時間序列表與可量化改善步驟，例如：全面檢驗、下架進度、處分時程、法律制度修正等，以降低「缺乏誠意」的批評空間。

對於涉及人民健康的食安事件，只要行政部門勇於採取對策，都是好的開始。卓院長的道歉雖「為時不必說晚」，但重點是，他應同時提出具體補救與問責方案，包括：誰負責、如何賠償、制度如何改進等，把誠意轉化為可執行的治理回應，避免道歉變成空話。

道歉的可貴在於願意面對誰錯了、錯在哪裡、承諾不再犯與對受害者補償。有關道歉的法律與程序的影響，卓院長應該責成政府相關單位面對。另外，在政治與公共信任的影響層面，道歉固然能有效提高誠意感、平息部分公憤，有利於修復社會和公眾關係；但同時會激發對補償、問責、行政下台或制度改革的具體要求。卓院長的道歉，不能只有口說，趕緊拿出問責、補償的配套，對於修法更不能只會觀望，否則執政黨將付的政治成本一定不低。

總而言之，「道歉」誠意高，但實質問責與賠償更是社會關注重點，遺憾與道歉的差別正是行政作為或不作為的兩難。道歉之後怎麼做？考驗卓院長施政的高度、廣度及厚度了！