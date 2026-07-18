別讓林語堂故居「形存靈失」

空間承載記憶。由林語堂親自設計、融合中西意象的林語堂故居，曾是無數文學愛好者心中「園中有屋、屋中有園」的夢幻聖所。如今，因台北市文化局定調將其納入「老房子文化運動計畫」公開招商，並擬將文物移交至他處，這座故居正被推向存亡的懸崖。

官方以為，移走文物、將有更多空間釋出給廠商，可達成「自負盈虧」。殊不知，此舉不僅違反國際文資「原地保存」的精神，更直接切斷了空間與文學記憶的連結。試想，擺在故居角落的床，對著能望見梔子花樹的窗；佇立於此，才能遙想大師當年叼著煙斗，躺在床上創作的身影，而那句「演講就像女人的迷你裙，愈短愈好」的幽默，也彷彿迴盪在故居的地中海式迴廊。大師為妻子挑選、刻有「鳳」字的餐椅，唯有與這些空間意象交織，才能讓人領略大師當年平實而雋永的生活情趣。文物一旦脫離原址，歷史建築便只剩下空殼，文化靈魂也隨之窒息。

面對保存與經營的兩難，筆者建議借鏡英國「國家信託」經驗，政府應善用「行政法人法」，成立「林語堂故居文化信託基金」，由文史團體與具備ＥＳＧ思維的專家組成跨界董事會，將故居及其周邊綠帶視為一個「社會與生態系統」進行治理。

此模式核心在於「財務去中心化」與「雙重打包」：政府將故居行政法人化，企業透過ＣＳＲ資金注入獨立信託專戶。企業不僅能獲得文化保存的社會效益，更因維護山腰綠地的生物多樣性，計入環境生態績效。這種雙重誘因，是徹底解除文資維護補助不足窘境的關鍵。

全台的歷史空間以往在公辦民營下，大多將歷史建築本體再轉租給另一廠商，將空間轉為咖啡館或餐廳；這種將文化空間轉化為餐飲服務的作法，不僅使得歷史建築同質化，更讓空間本體暴露於火災風險中（如草山行館多年以前曾付之一炬）。因此，文化信託基金治理模式不僅是林語堂故居的解套方案，更是全台歷史建築擺脫財政桎梏、引進企業活水的治理標竿。

依現行的老房子文化運動計畫，林語堂故居恐將形存靈失。呼籲文化局改採文化信託基金，堅守文物現地保存原則。別讓文學聖所在冷冰冰的商業思維下，淪為空蕩蕩的活動空間。