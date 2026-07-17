讀家觀點／挪威隊的凱旋與韓國隊的噓聲

七月十一日，一群朋友在北美挪威小鎮，觀看今年世界盃足球賽八強挪威對英格蘭的賽事。雖然挪威隊最後不幸敗北，讓人大失所望，但事後沒想到這個人口僅有台灣四分之一、遠在北歐的陌生國度，隔兩日又成為世界新聞的焦點：儘管沒有進入最後的四強，但全隊返國時，竟還能獲得英雄式的歡迎：政府出動Ｆ–35戰機伴飛，近十萬民眾在王宮廣場舉行「維京划船」歡迎式慶祝凱旋。這支球隊讓挪威暌違廿八年後重返世界盃賽盛事，更締造該國首度闖入世界盃八強的最佳紀錄。

雖敗猶榮的挪威隊返國盛況，顯示民眾能夠理性地等待國家隊廿八年「養精蓄銳」、不以一時成敗論輸贏、重視比賽過程中球員們的努力。許多挪威人甚至遠渡重洋，特地趕到北美的球場邊助陣，挪威政府也鼓勵民眾前去加油，可謂是全民運動的大事。

挪威民眾給「雖敗，但亦無憾」的國家隊熱情擁抱及肯定，對當前依然充滿「成者為王，敗者為寇」恃強凌弱思維的全球局勢，提供一項珍貴的反思示範！

相較於挪威隊返國獲得的待遇，原先被看好的韓國隊，在世界盃小組賽比賽結束後就不幸提前出局，被失望的球迷怒斥「韓國足球已死」等重話，還招來該國足協管理上用人唯親、足球青年培訓系統失靈、體制上急功近利與公平性不足等批評，連總統李在明都怒斥國家隊是由「無能者擔任指揮官」，並強調會進行體育改革。

四年一度的足球盛事吸引全球許多民眾關注，而挪威及韓國隊的表現與返國後的遭遇，意外成為有趣的場外對比，同時反映出東西方文化對於運動賽事的勝負、對成績排名相當不同的價值觀。

這些重要比賽選手的培養，需時何等漫長！在多數重視成績、強調升學的東方社會，一群喜歡足球運動的年輕人，要如何對抗整個社會的「人才標準」？確實不容易。

中國大陸曾有一個「第十名現象」的研究，一名小學老師經過十年、針對逾一百名學生的追蹤調查，發現小學時期的好學生隨著年級升高，出現成績名次後移；反而是排在七至十五名的學生，進入國、高中後，名次往前移動，這些成績中游的學生在後來的學習和工作中表現出色。

台灣也曾做過類似研究，對一些大學聯考狀元進行追蹤，結果也發現類似情況，他們日後的生涯發展未如預期。這些正好說明我們必須多關心學生情緒管理，而不僅僅是學業成績。功課好、智商高的人，不一定就能決定未來發展一路順遂，從小過大的學習壓力，反而抑制了許多日後可供發揮的潛能，包括均衡的身體與心理健康！

如同挪威隊頭號球星、前鋒哈蘭德賽後感性表示，這次的旅程已經讓全世界看見挪威，也激勵新一代年輕人的參與。韓國球員落敗後沒有如此待遇，台灣呢？我們願意擁抱已盡力，但沒有達標的球員嗎？