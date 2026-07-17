兩岸須恢復官方通報機制

日前陸委會密集提高赴中國大陸旅遊警示，並公布自二○二四年起已累計接獲三八五件國人赴陸後失聯、遭盤查等相關通報，且表示一周內新增十件，未來將定期公布。大陸國台辦則回應，陸委會散布不實資訊，企圖阻礙兩岸交流。雙方各執一詞，也再次凸顯兩岸官方查證、通報及協處機制中斷十年所造成的困境。

保障人民安全，本來就是政府的責任。然而，真正值得思考的是，除了提高旅遊警示之外，政府是否更應努力恢復必要的官方聯繫與通報機制，讓國人在大陸發生人身安全、司法或意外事故時，能有制度可循、有窗口可協助，而不是只能依靠家屬自行求助。

馬英九執政時期，兩岸在中華民國憲法架構下，以「九二共識、一中各表」維持制度化協商。中華民國政府當時並非接受北京對「一個中國」的詮釋，而是主張「一中各表」，也就是雙方都主張一個中國，但各自表述其內涵。正因如此，即使雙方政治立場不同，仍保有官方聯繫與制度化協商空間。

二○○九年兩岸簽署「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」後，截至二○一五年，兩岸司法互助請求已超過六萬七千件，完成約五萬五千件，完成率約八成。雖然涉及國家安全或政治敏感案件，可能無法即時通報，但至少兩岸有制度、有窗口、有協商機制，人民遇到問題時，政府仍有管道可以協助家屬聯繫、探視及法律救濟。

然而，近十年來，由於兩岸官方聯繫機制中斷，司法互助、查證及通報功能幾近停擺。造成此一局面的原因涉及雙方政治互信不足，並非任何一方單獨即可解決。然而制度中斷，最直接受到影響的仍是一般民眾。

目前陸委會公布的三八五件案件中，多數來自民眾或家屬向政府求助的通報，而非兩岸官方依既有機制主動通知。究竟其中有多少屬刑事案件？多少屬商業糾紛？多少是行政盤查？多少涉及詐欺案件？又有多少只是單純失聯或聯絡不上？政府目前尚未公布完整分類，社會也難以客觀評估赴陸風險。

如果賴政府希望透過數據提醒國人，提高風險意識，就更應同步公布案件類型、案件來源、處理結果及風險分析，讓社會據以判斷，而不是僅公布案件總數。資訊愈透明，愈能提升政府公信力，若政府能同步公布案件分類、處理結果與風險分析，將更有助於提升政策透明度，避免外界隨著年底選舉效應，對政府產生政治操作的聯想。

更重要的是，賴政府不能只有風險警示，而沒有制度性的解決方案。要恢復兩岸官方通報、人道協處及司法聯繫，固然需要兩岸政治互信與協商，不可能由任何一方單方面完成；但只要涉及人民生命、財產及基本權益，賴政府就有責任持續尋求恢復兩岸必要的合作機制，而非任由制度長期空轉。

賴政府與其一再提高警示，不如努力建立更完善的風險管理與協處制度。依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例，兩岸仍有維護人民權益與交流秩序的法律基礎。政府若能在堅守國家安全原則下，積極推動恢復兩岸必要的通報與協處機制，不僅有助於保障國人權益，也有助於降低兩岸因資訊不對稱所造成的誤判與衝突。