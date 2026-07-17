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民生出包不倒閣 遇上政治就敢拚

聯合報／ 鄭胤宏／中華兒童及青年協會理事長（台北市）

賴清德道歉、卓榮泰下台」，是這次致癌油風暴逐漸形成的全民共識，也是民眾因政府施政不力而付出健康代價後，還能挽回的一絲尊嚴。連執政黨立委都坦言，過去政府能全面下架「三級致癌物」蘇丹紅。這次致癌油問題，驗出國際認定的「一級致癌物」苯駢芘，致癌油卻從一開始查出的一千三百噸，截至十五日變成二萬七千噸，僅回收七千七百噸，治理防線全面失守。

食藥署曾公布，致癌油含量二成以下的產品免下架。對比曾有民進黨議員參選人陳聖文，前去國民黨中央黨部請喝核廢水；卓榮泰院長又為何不替人民示範，嘗一口致癌油含量一成九的「安全」產品呢？比起全民食安，民進黨其實更在乎十九日舉行的全代會，提名十九名縣市長候選人、慶祝創黨四十周年。本次全代會以「台灣好生活、團結拚未來」為主軸，令筆者反思，我們有享受到民進黨說的「台灣好生活」嗎？

今年的「好生活」顯然是致癌油所調製；去年今月，正值民進黨發動的「大罷免」、勞民傷財罷免卅一位在野黨立委的時候，最後卻通通失敗。不論是去年面對大罷免，或面對行政院長卓榮泰的「不副署」爭議，民進黨都不斷鼓吹在野黨倒閣以解決政治僵局，奇怪的是，就連卓揆自己都「寧願被倒」。

民進黨籍卓揆去年既願為政治而「被倒閣」，為何不提議因食品安全而倒閣？為何不為全民健康而倒閣？當時為了拚大罷免，卓榮泰出席八場「人民是頭家」政策宣講會，為何如今稽查中聯油脂、說明致癌油流向，卻沒有這種力度？大罷免失敗後賴總統都能出面道歉，為何面對致癌油事件卻不肯道歉？面對民生問題，民進黨不敢倒閣；卓院長施政不力，賴總統不願免職。但凡一遇到拚政治、拚選舉，那股狠勁就又來了！

社論 卓榮泰 蘇丹紅 賴清德 卓揆 民進黨 大罷免

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民生出包不倒閣 遇上政治就敢拚

「賴清德道歉、卓榮泰下台」，是這次致癌油風暴逐漸形成的全民共識，也是民眾因政府施政不力而付出健康代價後，還能挽回的一絲尊嚴。連執政黨立委都坦言，過去政府能全面下架「三級致癌物」蘇丹紅。這次致癌油問題，驗出國際認定的「一級致癌物」苯駢芘，致癌油卻從一開始查出的一千三百噸，截至十五日變成二萬七千噸，僅回收七千七百噸，治理防線全面失守。

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