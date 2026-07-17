官員們的「油嘴滑舌」

近日「台灣米其林指南2026」公布，主要以輕鬆自在、價格合理，具有在地特色的餐飲體驗為主，藉此展露街頭小吃與地方飲食文化的活力。

諷刺的是，含有一級致癌物苯駢芘的大豆油及相關商品陸續被檢出，全民對台灣美食的自信瞬間崩解，舌尖上的美味變得走味，更招來官員們的油嘴滑舌與詭辯，也重創業者辛苦經營獨特的台灣美食文化。

油品事件發生後，中央下架政策反覆。但不論如何，爆發時間是四月、甚至更早，政府卻一副慢郎中，甚至一度以製油廠商也是受害者為由，拒絕下架止損；讓人質疑曾身為醫師的賴總統及其行政團隊的能力。

又有官員表示「吃烤肉的風險更高」，衛福部次長林靜儀也稱高溫油炸烹調的炸雞排即會產生苯駢芘，「本來炸雞排就不是鼓勵大家吃的食物」。官員油嘴滑舌的詭辯，只會使傷害擴大，不僅傷害烤肉、雞排等業者，更是對台灣飲食文化和庶民美食的貶抑。官員們何不拿今年的台灣米其林指南評鑑指標，「來再教育」民眾一番？