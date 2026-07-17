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官員們的「油嘴滑舌」

聯合報／ 金彥斌／文字工作者（台北市）
衛福部次長林靜儀在立法院面對立委質詢毒油事件時表示不鼓勵大家吃炸雞排，引發外界譁然。記者屈彥辰／攝影
衛福部次長林靜儀在立法院面對立委質詢毒油事件時表示不鼓勵大家吃炸雞排，引發外界譁然。記者屈彥辰／攝影

近日「台灣米其林指南2026」公布，主要以輕鬆自在、價格合理，具有在地特色的餐飲體驗為主，藉此展露街頭小吃與地方飲食文化的活力。

諷刺的是，含有一級致癌物苯駢芘的大豆油及相關商品陸續被檢出，全民對台灣美食的自信瞬間崩解，舌尖上的美味變得走味，更招來官員們的油嘴滑舌與詭辯，也重創業者辛苦經營獨特的台灣美食文化。

油品事件發生後，中央下架政策反覆。但不論如何，爆發時間是四月、甚至更早，政府卻一副慢郎中，甚至一度以製油廠商也是受害者為由，拒絕下架止損；讓人質疑曾身為醫師的賴總統及其行政團隊的能力。

又有官員表示「吃烤肉的風險更高」，衛福部次長林靜儀也稱高溫油炸烹調的炸雞排即會產生苯駢芘，「本來炸雞排就不是鼓勵大家吃的食物」。官員油嘴滑舌的詭辯，只會使傷害擴大，不僅傷害烤肉、雞排等業者，更是對台灣飲食文化和庶民美食的貶抑。官員們何不拿今年的台灣米其林指南評鑑指標，「來再教育」民眾一番？

米其林 林靜儀 致癌沙拉油 民進黨 食安

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官員們的「油嘴滑舌」

近日「台灣米其林指南２０２６」公布，主要以輕鬆自在、價格合理，具有在地特色的餐飲體驗為主，藉此展露街頭小吃與地方飲食文化的活力。

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