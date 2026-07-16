食安危機重演 太沒「油」良心

看到本月四日聯合報民意論壇〈半世紀油品問題三缺失〉一文，文中提及從一九七九年彰化油脂公司、一九八五年德泰油行、二○一三年大統長基、二○一四年強冠公司，到近期再度爆發的致癌油事件，種種食安風暴不禁令人感慨。昨天衛福部次長林靜儀表示：高溫烹調如炸雞排即會產生苯駢芘，「建議少吃高溫、高油食物」，更讓人哭笑不得。當碰到黑心廠商，民眾能依賴的只有政府監管，結果官員還在勸民眾少吃雞排、顧左右而言他。

台灣的食品安全問題，似乎總是每隔一段時間便重演一次。面對這次問題油流向數百項食品，連許多知名食品大廠與餐飲品牌都中鏢，除了失望，更多的是無奈—原來我們始終沒有真正記取過去的教訓。

俗話說，做食品是良心事業，自己敢吃，才敢賣給別人。許多餐飲業者也經常強調，只賣自己敢吃的產品。然而，當說出這句話時，又有誰能保證上游原料供應商也秉持同樣的信念？如果供應鏈的每一個環節都把消費者健康放在第一位，這次又怎麼會有這麼多知名品牌接連中鏢？

問題不只是黑心油，而是為了利益而失去良心的人。

食品安全從來不是單一工廠的責任，而是整條供應鏈共同承擔的責任。從原料、採購、驗收、生產到販售，只要有一個環節因成本、利益或僥倖心理而鬆懈，最後受害的就是消費者。如果平時就落實原料追溯與檢驗，而不是抱著「應該沒問題」的心態，許多事件或許就能在源頭被攔下，而不是等到產品流入市場，甚至吃進民眾肚子裡才曝光。

事實上，類似事件並非只有黑心油。二○二四年，高雄仁武食品老字號「柏昇冷凍食品公司」遭查獲販售大量過期肉品，甚至有過期十四年的鵝肉流入市場；高雄百鮮屋也曾販售過期十一年的越南白蝦。這些案例都顯示，只要有人為了多賺一點錢而昧著良心，食品安全就可能失守。

更諷刺的是，消費者願意花更多錢購買知名品牌，買的不是華麗包裝，也不是豪華裝潢，而是對品牌品質、安全與責任的信任。然而，當知名品牌也使用問題原料時，消費者花高價買到的，究竟是更高的品質，還是更昂貴的品牌溢價？如果連最受信賴的品牌都守不住食品安全，「一分錢一分貨」這句話，豈不成了最大的諷刺？

食安問題，終究還是人的問題。制度可以完善、法令可以加重刑責、稽查也可以更嚴格，但加強監督是一回事；若經營者眼中只有利益，心中沒有消費者，再完善的監管機制也可能被鑽漏洞。

黑心油事件一再重演，缺的從來不是技術，而是良心。期盼未來每一家食品業者、每一位供應商，心中都有消費者，而不是只有利益。唯有把良心放在利益之前，才能真正守住食品安全，也讓「太沒『油』良心了」這句感嘆，有一天不必再出現在台灣的食安新聞中。