外送專法 應禁懲罰性轉嫁漲價

即將於本月廿一日上路的外送專法，實質落實十五萬名「非典型勞動者」的基本權益保障。新法明定每單基本報酬保底四十五元、禁止平台以疊單名義變相扣減外送員勞動報酬，這項法制化進程確實精準回應了基層勞工長年遭受演算法剝削、勞動條件不透明的心聲。

然而，平台業者在新政實施前夕，即大肆透過對商家加收抽成、調高會員訂閱費等手段，並高調預告：外送費上漲「勢在必行」，估未來每單運費可能大漲三至五成。這種企圖將「合理法定勞動成本」轉嫁給消費者與商家的行為，從一開始就面臨一個根本性的挑戰：我們的數位平台治理，難道只能任由資本巨頭以市場壟斷地位綁架公眾利益、懲罰基層勞工與消費者？

過去平台業者憑藉演算法的黑箱機制，任意下調單筆報酬、強制進行不合理的疊單派發，導致外送員必須以超速、超工時的高風險勞動來維持基本生計。外送專法確立的每單最低四十五元與資訊明確揭露原則，僅是讓外送員回歸正常勞動尊嚴的最底線防護。業者宣稱若保障基本報酬將導致五萬名外送員失業或產值蒸發，實質上是典型的防禦性恐嚇修辭。任何健康的產業生態，都不應建立在剝削勞工身心安全、轉嫁職業風險的基礎上。

深化外送勞權的實質保障，必須仰賴跨部會法規嚴謹執行。交通部、勞動部與公平交易委員會既然共同催生這部外送專法，就該同步落實對平台業者片面漲價、調整抽成等行為的合理性覆核。應要求平台業者公開成本利潤分析結構，防止將法定的基本勞動成本灌水、轉化為超額的消費者負擔。有了明確的跨部會聯合監管，才能使專法的美意不被平台以技術性漲價手段變相閹割。

中央主管機關若要全面健全十五萬外送員的勞動安全網，需落實兩項具體配套。第一，建立平台計費與抽成之費率透明申報機制：交通部與公平會應強制要求外送平台在調整運費、商家抽成率前，須提交詳盡成本精算與實證影響評估報告，經由包含勞方代表、消費者團體與專家學者的審議會審查通過後始得實施。應明文禁止業者以「法規上路」為藉口進行無因果關係之懲罰性漲價，從程序初期保障各方權益。

第二，健全外送員職業安全與第三方申訴與演算法勞檢之法制機制：勞動部應將平台之派單演算法納入勞動檢查範疇，定期針對是否變相扣減報酬、限制外送員自主權等行為進行覆核。同時，應建立法定的外送員集體協商與爭議調處管道，確保基層工會在面對平台單方面修改服務條約時，具備法律對等之抗衡能力。

永續且具尊嚴的零工經濟，需建立在穩定且具備正義的法制規則上。外送專法的實施，是導正非典型勞動剝削的關鍵一步。只有政府落實對從業人員的保障機制，台灣的勞動尊嚴才不會在平台巨頭的壟斷勒索下崩解。