烈日下的人本城市 不該淪政治攻防

炎炎夏日，在十字路口等待紅綠燈的幾十秒，對許多行人而言是一段難熬的時間。烈日直曬、地面熱氣升騰，加上台灣高溫高濕的氣候，長時間曝曬不僅令人不適，對高齡者、幼童及身體較為脆弱的人群而言，亦增加熱傷害風險。

極端高溫已成為城市生活一部分，打造更友善的公共空間已不只是交通建設問題，而是城市治理必須面對的新課題。近期，台北市區部分路口已設置「科技遮陽傘」，高雄市區也有類似設施。然由於兩地建置成本出現差異，也讓原本著眼於改善行人環境的設施，再次陷入預算與政治攻防。

曾到韓國旅遊或常看韓劇的人，對路口遮陽設施應不陌生。在炎熱夏季，民眾等待號誌過馬路時，一片遮蔭傘雖只是小小的設計，卻能有效降低烈日曝曬的不適；這類設施反映了設置街邊硬體，是否考慮行人需求。任何公共建設都必須接受檢驗，若不同城市建置類似設備，價格卻存在明顯落差，政府說明即是民主社會正常且必要的監督；地方政府應公開設備規格、採購流程、施工方式、維護成本及使用效益，讓社會理解價格差異的原因。

然預算監督不代表否定政策理念，更成熟的方式是參考國外經驗，評估台灣不同城市的氣候條件、道路環境、使用需求，透過示範建置、效果評估、後續調整，逐步找出適合台灣城市的模式。

若實施後確實能改善行人環境，即應推廣，而非只集中於少數大型城市或市中心區域，否則也可能造成民眾對公共資源分配的不平衡感。

人本城市的核心，並非只是增加多少硬體設施，政府從人民日常生活中的細節出發更為重要。行人穿越馬路時需要的，不只是斑馬線與號誌，也需要遮蔭空間與安全環境，這是一座城市對生活品質的重視。

近年台灣積極推動行人友善與人本交通，但真正的「人本」不應只停留在政策口號，還應落實在城市每一個角落。行道樹、遮陽設施、飲水設備、公共休憩空間，這些看似微小的設計，往往最能夠體現一座城市是否把「人」放在核心。

遺憾的是，台灣許多公共政策往往尚未充分討論內容，就先陷入政治立場的對立。支持者急於護航，反對者急於否定，最後爭論的焦點從政策本身，變成提出政策的人。

民主社會需要監督，但監督之目的是讓政策更完善，而不是讓所有建設都成為政治攻防的戰場。

面對愈來愈頻繁的高溫挑戰，更需要理性評估，而不是逢誰必反、遇誰必挺。城市治理者尤其不能停止思考，如何讓民眾生活得更安全、更舒適。畢竟若一項原本能改善行人步行環境的設施，卻只剩下無止盡的政治爭論，那麼最終承受代價的，還是在烈日下等待紅綠燈的市民。