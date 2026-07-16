立院初審完成菸害防制法部分條文修正草案 警示圖文面積提高至85%

立法院審查「菸害防制法」部分條文修正草案，衛環委員會通過修正動議，擴大菸品及指定菸品必要組合元件外包裝的健康警示圖文面積，從現行不得低於50%，提高至85%，盼與國際接軌，透過更醒目的警示，有效降低吸菸率。

圖／聯合報系資料照

立法院衛環委員會今初審完成菸害防制法部分條文修正草案，多項關鍵條文包括違反製造或輸入類菸品（即電子煙），由現行行政罰改採刑事處罰、規範網路業者責任、入境旅客攜帶類菸品處罰等，朝野未有共識，條文均保留送朝野協商。

最終只有「健康警示圖文面積由50%提高至85%」相關訊息納入委員會初審條文，後續送立法院院會完成3讀程序。另通過2項附帶決議，分別為衛福部應建立電子煙辨識及查緝標準作業程序（SOP），藉此加強第一線執法人員及教師教育訓練。再者，參酌歐盟「特徵風味」管制模式，加速研擬並完成公告菸品禁止使用添加物規定。

提案立委王正旭表示，全球超過140個國家及地區實施菸品健康警示圖文制度，澳洲、紐西蘭、泰國、香港及印度等國家菸品警示面積超過85%，東帝汶甚至高達92.5%，以寫實圖片提升警示效果。目前國內警示圖文僅占菸盒正反面50%，若提高至85%，可讓吸菸者及年輕族群更清楚了解吸菸危害，降低菸品包裝行銷效果。

立委陳菁徽指出，行政院早在菸害防制法修法初期版本中，曾提出「健康警示圖文面積提高至85%」規畫，但後續修法過程，又回到50%，現有必要重新採納稍早版本。

不過，就有業者表示現行50%規範自2024年3月實施，至今僅約兩年多，此次條文若修正通過，將影響全國菸品包裝、生產及零售體系。國家重大修法，不應在缺乏預告、影響評估與充分對話下快速通過。

立委游顥則認為，此次「菸害防制法」重點在於毒駕和毒品入侵校園等議題，與警示圖文面積擴大並無相關，希望透過更完整政策研議、法規影響評估及利害關係人溝通程序後，再行審慎研議，以免影響到電子煙、毒駕等毒品防治的修法進度。

此次修法核心之一的電子煙，初審條文規定，任何人不得使用或持有類菸品、其組合元件、未經核定通過健康風險評估審查之指定菸品或其必要之組合元件。一旦違反，初審條文規定，使用、持有類菸品或其組合元件者，處3萬元以上10萬元以下罰鍰。

此外，為防止違法物品在流入市場，初審條文規定，查獲之類菸品、其組合元件、未核定通過審查之指定菸品或其必要之組合元件，不問屬於何人所有，沒收或沒入之；違法物品裁處沒入後之處理費用，如超過一定金額，由受處分人負擔；施行前持有類菸品者，提供1個月緩衝期免予處罰，惟經查獲仍須沒入。

考量類菸品及其組合元件的相關罰則屬行政罰，嚇阻力恐有不足，此次修法改採刑事處罰，並依數量及重量區分刑責；但在今天審查會，因朝野立委無法達成共識，條文保留送協商。其餘包括入境旅客少量攜帶者的罰則，及針對未遂犯、法人、雇主併罰予以規範、規範網際網路業者等相關條文，同樣因無法達成共識，條文全數保留送協商。