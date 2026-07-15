政府食安零容忍 但為何總慢好幾拍

毒油風暴持續擴大，衝擊全台食安，政府食安監管形同虛設。而賴清德總統的「毒油震怒」及行政院長卓榮泰的「必須究責行政責任」都慢好幾拍，讓「食安零容忍」成為今年度最大笑話！

食安把關漏洞百出，在應對這次毒油事件中一一呈現在國人眼前，讓百姓瞠目結舌。

首先，此次致癌物「苯駢芘」超標非屬單一批次事件，從原料驗收、製程管理及品質管控等環節可能存在疏漏，政府既沒能事先掌握，又未能即時完整公開流向，且下架標準一改再改，顯已錯失控制風險的黃金時間，政府相關部門難辭其咎。

其次，目前對於食安把關共有三道關卡，第一道是由業者自主檢驗、第二道是第三方驗證、第三道是政府稽查抽驗，此次致癌油事件爆發，暴露出這三道關卡漏洞百出，須全面檢討補強。

再次，行政院「食品安全辦公室」設立目的之一在推動「食品雲」的建置，以保障國民健康；但如今斥資十億建置的食品雲，在這次食安事件中未能發揮預警作用，須坦誠面對，別再強辯。

接著，此次毒油汙染源頭究竟是原料出狀況、或製程與設備遭汙染，政府部門迄今仍未給出正確答案，更無法明確未來如何建構完整的食品原料供應鏈把關機制。台灣每年進口黃豆量高達二七四萬公噸，若問題出在巴西黃豆，那麼美國、加拿大、阿根廷等進口黃豆，是否也有同樣問題？政府口說無憑，應透過全面檢驗用證據說話，才能取信民眾。

然後，政府常透過專家會議決議，為具爭議性或遭外界批評的措施辯護，讓社會質疑這些專家學者是以何標準檢視？是否能堅持專業？都有必要公開以示負責。

最後，政府於二○一六年推動「食安五環」；然而從芬普尼雞蛋、蘇丹紅辣椒粉、發芽馬鈴薯到致癌毒油，一再揭示政府引以為傲的食安五環早已支離破碎，卻還拚命擦脂抹粉，不願面對。

面對食安風險，台灣不能只靠抽驗碰運氣，也不能只靠業者良心，更不能依靠政治宣傳。要想恢復民眾對食安信心，必須重建並築牢台灣防線包括：化被動監管為主動預防，從「被動搶險」轉為「提前預報、提前調度、提前應對」；政府須嚴格落實相關規範和要求；徹底強化追溯、預警、抽驗與通報機制；加強重整生產者、製造商、貿易商的道德誠信；建立公開透明的資訊揭露與風險溝通機制；導入「健康一體（One Health）」架構，強調人類、動物與環境健康的整體風險管理。政治可以有立場，但食安不能分顏色，更不能雙標。