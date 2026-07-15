檢驗專業化 食安才有轉機

中聯油脂大豆沙拉油混入一級致癌物「苯駢芘」風暴，再度重創台灣食安。對於輿論的質疑與批評，卓揆表示「沒有所謂蓋牌」；無論是源頭管理、製程管理、通報系統、以及「食安法」修訂，會提出完整的結果，也會全力追究行政責任。

然而，這些頭痛醫頭、腳痛醫腳的修法思維，避開食安體制中最脆弱、也最核心的盲區：負責最前線把關的「實驗室檢驗與品管品保人員」，在現行體制下只是毫無專業獨立自主權的「勞工」，而非對國家與專業負責的「專門職業與技術人員」。

筆者過去曾在省衛生處管轄各縣市食品檢驗室，並長期擔任ＣＮＬＡ（今之ＴＡＦ全國認證基金會）化學領域現場評鑑員與委員。深知在微量分析與精密儀器檢驗的領域中，「品保與品管」是食安防線的靈魂。然而，現行「食品安全衛生管理法」只管「工廠」與「產品」，卻忽略「人」的專業治理。目前，除了部分強制聘用「食品技師」的規定外，在國家考試（高考與專技考試）中仍缺乏專門的「食品安全檢驗師」法定執業資格。

這導致兩大結構性災難：第一，檢驗人員缺乏「準司法身分」或獨立執業權。身處食品工廠實驗室的檢驗與品管員，其身分僅是領薪水的「雇員」。當檢驗儀器跑出超標波譜，面對高層「改數據、換樣品」的脅迫時，他們沒有專業法規作為後盾，只能在「失業」與「違法」間煎熬。

第二，實驗室ＴＡＦ認證流於「自願性參與」。台灣雖有極嚴格的ＴＡＦ認證體系，但過去民間食品廠實驗室多屬「自願性」申請。許多大廠徒有精密儀器，內部品管程序卻缺乏第三方認證的動態評鑑，使內部實驗室淪為粉飾太平的「黑盒子」。

要徹底擺脫「下一個食安風暴」的循環，台灣須比照數年前通過「公共衛生師法」的魄力與遠見，建立完整的食安專業人員體制。

首先，專技高考增設「食品安全檢驗師」與「食品檢驗品管師」。未來一定規模之食品工廠及所有食品檢驗認證實驗室，均須強制配置具備國家專技證照的「食品檢驗師」與「品管師」。

其次，確立「準司法身分」與法定義務。立法賦予專業人員如同醫師、建築師、會計師般的專業獨立地位及簽證資格。當檢驗師發現危害人體之物質超標時，如醫師發現傳染病病人或病原體，具有直接通報衛生主管機關之「法定義務」，免受「營業秘密法」或競業禁止之限制；同時，若配合雇主造假，則需承擔撤銷執照與刑事連帶責任。如此方能使其「對專業負責」，而非僅對老闆的荷包負責。

最後，強制納入ＴＡＦ認證與定期盲樣盲測及現場抽查。所有生產民生大宗物資、高風險食品之工廠實驗室，品管流程須強制通過ＴＡＦ認證。主管機關應定期派員現場查核，並引入「盲樣測試」，確保其日常檢驗的原始數據真實無虞。

綜上所述，政院與立院正著手修正的「食安法」，不應只滿足於「罰鍰多寡」與「檢驗頻率」的數字遊戲。沒有獨立、超然、且受法律保障的專業檢驗團隊，再多「逐批檢驗」也只是多印幾張應付檢查的廢紙。