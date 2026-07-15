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請考慮能夠救萬人的公投議題

聯合報／ 温啟邦／國衛院名譽研究員、中國醫藥大學講座教授（新北市）
許多洗腎患者排隊等候腎臟移植，醫師呼籲政府應加強器官勸募風氣。圖為新聞示意圖，與當事人無關。聯合報系資料照
許多洗腎患者排隊等候腎臟移植，醫師呼籲政府應加強器官勸募風氣。圖為新聞示意圖，與當事人無關。聯合報系資料照

台灣是馳名全球的「洗腎王國」，每年花費五、六百億，財務和身心天天受到煎熬與折磨，卻鮮見有人提出有效方法來扭轉惡名。日前報載，台灣有近萬人苦等腎臟移植、等待解脫洗腎，但器官來源不足卻長年困擾著患者。

雖然每個人都有兩個腎臟，捐腎可以活體捐贈，且只要有一個就能活，死後更可捐出腎臟。法律規定須在生前簽署器官捐贈同意書，但台灣民眾極少簽署；故即使台灣腎臟移植技術非常進步，包括健保署前署長李伯璋也登高呼喚，卻仍巧婦難為無米之炊，每年九萬多名洗腎者只有三百多人接受移植。歐洲許多國家亡者捐腎較為容易，英國、荷蘭均立法採取「默許同意制」，將亡者腎臟捐出救人是天經地義，除非亡者生前特別簽有「不同意默許」。

英國人口是台灣三倍，但洗腎人口並非台灣三倍，且實際洗腎（增加）人數，竟只有台灣三分之一。差距如此之大，是因英國實施「默許同意制」，故可讓近半數新洗腎患者換腎，每四百名有二百名換腎。反觀台灣的新洗腎患者中，每四百名僅有一名換腎；每年一萬二千名新洗腎患者中，僅三百多名能換腎。

衛福部長石崇良指出，推動器官捐贈的「默許假設同意制」必須取得六至七成以上民意支持，社會才可進一步展開討論並推動修法。他強調，器捐牽涉病患、家屬、醫護三方，須高度尊重生命自主。是否能獲多數人支持，只需納入公投議題即可見分曉。

洗腎者一旦換腎，有如重生，姑且不論節省醫療資源，光不必每周三次、每次四小時的透析折騰，就是造福患者。台灣民眾願死後捐腎者應不在少數，法律卻規定擬捐贈器官者於生前須簽署同意書。何不訴諸公投、把死後器官捐贈的「默許假設同意制」列入公投項目？如此不僅造福洗腎患者，或也能讓台灣洗刷「洗腎王國」惡名。

器官捐贈 洗腎 李伯璋

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