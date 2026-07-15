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都市造林 創造減碳「楔子」

聯合報／ 吳文希／台大農學院前院長、黃大洲／台北市前市長
面對都市熱島效應挑戰，總統府氣候變遷對策委員會將推動「都市林」計畫，列為國家級重要調適計畫。聯合報系資料照
面對都市熱島效應挑戰，總統府氣候變遷對策委員會將推動「都市林」計畫，列為國家級重要調適計畫。聯合報系資料照

氣候變遷已是公認危害全球生物健康、存活及物種的決定性因子。雖然聯合國十分重視全球氣候變遷問題，國際間卻很少有真正減排成功的國家。

美國普林斯頓大學學者帕卡拉與索科洛，在第三○五卷《科學》中發表「穩定楔子」（Stabilizing Wedges，SW）減碳理論，是已受到逾四千五百以上人次引用的概念。在相關產生溫室氣體的類別中，任何有效可減少至少十億噸溫室氣體的方法，就可成為一「楔子」；結合各類別的「楔子」，便可累積、將逐年增加溫室氣體的上升曲線壓低至安全程度。

報告中列出的十五個方案中，和農業有關的有二案。一是森林管理，即減少森林砍伐；若將原始森林裡的砍伐行為在五十年內降為零，或在熱帶地區建立二點五億公頃的森林區域、在溫帶地區建立四億公頃森林、在非森林土地上建立三億公頃人工林，至少可創造一個森林「楔子」。二是實施保護性耕作，因慣行農業已造成土壤中流失約五五○億噸的碳，應轉而推行不耕犁、少耕耘、種植綠肥植物、覆蓋及伴作植物、混合種植、輪作、施用堆肥及生物農藥等。此兩方案合併，成為有減排功效的農業「楔子」。

現代化城市已容納超過全球一半以上人口，伴隨而至的卻是生態損耗、增加汙染及溫室氣體排放等缺失。為減少這些有害的影響，政府應身體力行、帶頭示範。以北市為例，目前綠蔭覆蓋率僅僅一成八，比《新科學人》（NewScientist）七月報導的三成標準有相當大差距。

該報告指出，有樹蔭的地區可降溫攝氏十度，尤顯植栽在都市熱島效應中的重要性。北市應擴大樹木種植面積，種植樹木種類須採本土樹種、避免種植外來種，且不能在同一地區種植同一樹種。

樹木也可種植在新建大樓中，唯不宜採用高大樹種，也應避免於頂樓陽台上種植喬木，以免滋生意外。在屋頂上可選擇種植草皮、蔬果花卉、灌木等矮性植物；建築物牆面也可攀爬藤蔓類植物，不僅將大樓形塑成綠美化建築，還可獲得降低室內溫度之效果。

在建築內外種植植物時，應考慮有機廢棄物資源循環利用；將之製成有用且無害的堆肥，並將堆肥當做所需栽培介質的重要添加物及追肥使用，達到環境減廢、取代化學肥料、減少溫室氣體生成及排放等效益。北市府大樓可如此規畫，也可要求所屬各級學校、醫院、區公所及其他相關處所比照，促進各區的綠美化發展。這些「穩定楔子」的效應，照樣也就可從台北市的都市農業成效上獲得。

北市有許多都更案正在進行，市府或可趁勢要求，凡涉及都更或新建工程的設計規畫，須預留未來綠美化空間及相關設施（如盆栽位置、固定盆栽設施、雨水存儲槽、滴水灌溉系統、陽台上之植栽槽等）。這些規範須經議會討論議決後，以成文法規要求建商、居民及使用單位共同配合，打造北市成為綠美化城市，也能成為其他縣市乃至國際都會學習的榜樣。

減碳 減排 氣候變遷

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