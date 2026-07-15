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病人最佳利益 是唯一考量

聯合報／ 林敏哲／外科醫師（台中市）
巴威颱風遠離，不過放颱風假引發熱議。聯合報系資料照
巴威颱風遠離，不過放颱風假引發熱議。聯合報系資料照

報載北榮有重症病患的重大手術，因放颱風假而延後，家人欲推輪椅直奔北市府抗議。北榮院長陳威明坦言，颱風假對醫療院所造成極大困難，颱風假放得突然，影響很多已排定的重大手術、延至下周。同為資深外科醫師，筆者深表不以為然。

秉持「醫療應以病人為中心、醫師應以病人的最佳利益為唯一考量」的宗旨，外科重症病患的重大手術，若經醫師評估，延後時程將嚴重影響病程進展，則不論有無放颱風假，醫院都應排除萬難、按照既定時程進行。北榮院區內有完善的醫護宿舍，在颱風天召集參與手術的醫護人員，通勤安全與人力調度均應無礙。至於術後的重症照護團隊，身為醫學中心龍頭的北榮，即使放一天颱風假亦應游刃有餘；否則遇春節連續年假、多重器官的同步移植如何承擔？

至於「因為臨時放颱風假而延後重大手術」，台灣颱風與豪大雨是常態，醫學中心本應就不定期的臨時放假制定標準程序、作對應處理，而非遇到時才抱怨臨時放假造成困擾，導致家屬逕向北市府抗議，實有愧「全球百大最佳醫院」之名。

從前筆者在北榮受外科住院醫師完整訓練，卅年前在中部唯一的公立醫學中心任職主治醫師。某年中秋節，團隊主任排刀本應延後，他卻照常排程，團隊也全員跟刀到小夜班。護士戲問主任下刀後是否賞月？記得主任指著手術燈說：「這就是月亮啊！」

卅年前的做法，現在或已「落伍」；但「醫療應以病人為中心、醫師應以病人的最佳利益為唯一考量」的原則，是外科醫師不變的使命職責與真理！

北榮 陳威明 颱風假

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