颱風假與醫療並不衝突

巴威颱風來襲，各地方政府基於防災考量宣布停班停課，展現「以市民安全為優先」的施政原則。台北市長蔣萬安指出，面對廿五年來罕見的大暴風圈，必須秉持「料敵從寬」的原則，以保障市民生命安全為首要考量，這項決策具有其必要性與正當性。

然而，當媒體報導北榮有重症患者因颱風假而延後手術，引發社會廣泛討論時，也凸顯另一項值得重視的課題：在災害應變過程中，攸關生命安全的重症醫療，是否已建立足以確保不中斷的應變機制？

颱風假並非偶發事件，而是因應天然災害所建立的常態性防災制度。對於肩負醫療體系最後防線責任的大型醫學中心而言，如何在颱風期間維持必要醫療服務，本應有成熟且完善的標準作業流程。因此，若重症患者的手術因停班課而延期，社會關注的不只是個案本身，更是制度是否具備足夠韌性。

以原訂七月十日接受手術的患者為例，多數病人早在前一天即完成住院，醫院對於手術排程、病房安排及醫療團隊配置，理應已有完整規畫。若僅因宣布颱風假便無法執行既定手術，甚至影響患者治療時程，難免引發外界質疑：究竟問題出在人力備援不足、醫療量能配置失衡，或是院內應變機制未能有效啟動？尤其北榮身為國內重要醫學中心及教學醫院，更應具備在天然災害期間維持重症醫療服務的能力，而非讓病患承擔制度不足所衍生的風險。

事實上，地方政府宣布颱風假與維持重症醫療服務，兩者並不存在根本衝突。停班停課的目的在於降低民眾外出風險、減少災害損失；而醫療體系的任務，則是在災害發生期間，確保攸關生命安全的醫療服務持續運作。真正應追求的目標，不是讓公共安全與醫療服務彼此取捨，而是在完善的制度設計下兼顧兩者。

北市衛生局也表示，各醫療院所應依據自身醫療量能，妥善安排病患治療，並將緊急生命救治、重大多重外傷及其他攸關生命的手術列為優先處理事項。這也反映政府政策並非要求醫療全面停擺，而是希望醫院依循專業判斷，在兼顧安全的前提下維持必要醫療服務。因此，各醫院更應建立明確的醫療分級機制，區分可延期與不可延期手術，尤其癌症、器官移植、重大心血管疾病及其他重症患者，更應確保治療時程不因行政性停班而受影響。

面對可能愈加頻繁的極端氣候，政府與醫療院所應共同建立更完善的災害醫療應變制度。首先，各級醫院應事前完成颱風期間醫療量能規畫，包括手術優先排序、人力備援、醫護住宿及交通接駁等措施，確保必要醫療服務得以持續。其次，院內管理機制也應同步強化，提早完成住院病患安排、跨科別人力調度及災害應變演練，降低臨時取消手術對病患權益造成的影響。

此外，政府亦應建立更完善的支持機制，對颱風期間仍堅守第一線的醫師、護理師、醫事人員及相關支援同仁，提供合理的加班費、危險津貼及相關保障，使醫療團隊能無後顧之憂投入救治工作，也提高醫療院所維持必要醫療服務的意願與能力。

唯有政府、醫療院所與第一線醫護團隊共同建立更具韌性的醫療體系，才能在守護市民安全的同時，也守住每一位重症患者寶貴的治療契機與生命希望。