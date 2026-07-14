讀家觀點／南海爭議 兩岸應聯手共同面對

南海仲裁案十周年，美日菲等十四國發表聯合聲明，強調裁決「具有最終性與決定性」，要求拒絕接受裁決的中國大陸予以遵守。我國也是南海權益聲索國，但前述聲明僅針對中國大陸，等於將我國完全排除在南海議題之外，嚴重損害我國國際地位及實質利益。

我外交部十二日聲明，「中華民國台灣」對南海諸島的主權主張及相關政策沒有改變。我國處理南海議題秉持四點原則，包括南海爭端應依據國際法及海洋法，以和平方式解決；台灣應納入多邊爭端解決機制；相關國家有義務維護南海航行及飛越自由；各方應以「擱置爭議、共同開發」方式處理爭端。外交部的軟弱聲明不但自失立場，更是自說自話，毫無實質意義。

首先，我國擁有大量有關南海的檔案史料，可根據歷史證據做聲索的法理依據。但這些文獻幾全以中國為主體，也自然延伸到中華民國，從來沒出現「中華民國台灣」一詞。外交部聲明以「中華民國台灣」為名，不但自失立場，也令人不知我政府主張的依據為何。

其次，南海周邊國家沒有一國與我有邦交。在一中政策下，根本不與我政府做官方接觸。外交部主張「台灣應納入多邊爭端解決機制」根本無法做到。日前，日、菲宣布將正式啟動專屬經濟區及大陸棚海洋邊界談判。兩國明知專屬經濟區與台灣水域重疊，卻執意忽略台灣，正是基於一中政策，無視台灣在國際場域的存在。

第三，外交部強調南海爭端應依據國際法及海洋法，以和平方式解決。此一主張無人敢公然反對，但事實上國際法及海洋法根本沒拘束力，對於違法者更沒有強制制裁的機制與能力。因此過去十年，各國海警執法、船隻對峙與海上衝撞事件時有所聞，使此種灰色地帶行為成為一種無法可管無可奈何的常態。在當前國際場域依據叢林法則處理爭端的現實下，實力決定一切，具有道德高度的主張，只是教科書中的一頁。

此外，外交部主張相關國家有義務維護南海航行及飛越自由；呼籲各方以「擱置爭議、共同開發」方式處理爭端。同樣地，此一烏托邦式的理想，並不是國際政治的常態。沒有國家敢公然限制南海航行及飛越自由，但也正是因利益之爭，才會出現爭端。

對於南海爭議，有學者建議我政府應尋求與理念相近國家實質合作，將抽象支持轉化為具體行動，提升自身在區域架構中的能見度與影響力。不過實際上，所謂「理念相近國家」，例如美、日與歐洲國家，不但與我國無邦交，且在南海議題也與我國立場相悖，毫無合作可言。

日前在大陸舉行的海峽兩岸南海問題學術研討會中，兩岸學者已主張兩岸合作，促進南海和平穩定。事有輕重緩急，安內必先攘外。我政府實質掌控東沙島與太平島，中國大陸則掌控南海若干島嶼，既然兩岸對南海議題的主張雷同，就應暫時擱置內部爭議，共同應對外部挑戰。藉著我政府擁有的史料文獻，加上大陸的外交與軍事實力，在論述上與實質上聯手合作，共同維護中華民國憲法所規定的國家利益。同時避免我政府在南海議題上被邊緣化甚至完全消失。