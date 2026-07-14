食安五環、食品雲相繼失靈 政府還能期待嗎

中聯製油爆發油品食安問題，政府的「食安五環」、「食品雲」相繼失靈，油品安全失控，人民對食用油的安全信心崩潰，家庭乃至餐飲業陷入焦慮，擔心自己就是受害者。民眾還能期待政府嗎？

太平官人人會當，政務官理應為政策負責；食用油安全零容忍，豈可繼續在市面流通？苯駢芘是世衛組織（ＷＨＯ）防癌中心研究認定的第一級致癌物，中聯提煉黃豆沙拉油出問題，政府應本著維護人民健康的原則下架問題產品，豈可猶豫遲疑、以容許值推辭，讓消費者繼續食用？激起民怨後，追查發現廠商自主檢查充滿形式主義，愈追問題愈大。

只聞重罰，民眾卻不知苯駢芘的源頭在哪？「食安五環」環環失控。源頭管控、生產管理、加強查驗、加重懲罰、全民監督，各環節若有標準作業程序，且環環相扣、認真落實執行，從記錄上即可找出問題癥結，如今卻糾結廠商資料真偽，「食安五環」環環扣住了什麼安全？

追查問題油品累計上千噸，回收油品卻僅有幾百噸。據政府「食品雲」的設計，若發生食安事故，應可知曉第二、三層油品（製成食品）之去向，如今卻也失靈，還得靠人工電話查詢，如此當然就算累死公務人員，也兜不攏問題油品與食品去向。數位化的「食品雲」顯然經不起考驗，政府高唱數位發展的「大數據分析」何在？

食用油與民生食品息息相關，政府眼看國際認定的第一級致癌物侵犯食品安全，竟束手無策，理應受到唾棄與譴責，無能就應該下台。