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毒油延燒 卓揆沒有逃避責任的權利

聯合報／ 林騰鷂／東海大學法律系退休教授（台中市）

中聯油品的致癌物危機，影響仍在持續；面對此重大食安事件，民眾期待政府迅速查明真相、全面回收問題產品、完整公開資訊，並依法究責，而不是一再延誤、卸責或轉移焦點。但行政院顯然未展現責任政治的應有態度，從公布問題產品資訊的遲緩、地方政府與中央政策不同調，再到資訊揭露不足，不僅人民不滿，台北市長蔣萬安昨天也重話呼籲賴總統應立即召開國安會議解決，以重拾民眾對食安的信心。

行政院依憲法為國家最高行政機關，不論食品安全衛生管理法及相關法規，乃至行政程序法、行政執行法、行政罰法等，都已提供完整法制工具；行政院本應迅速指揮各部會因應，保障民眾健康。不是法制不足，而是有沒有依法行政的決心與能力。

然近年來，行政院走向一種危險傾向，不是心甘情願依法行政，卻以聲請憲法審查、等待暫時處分、行政裁量、閣揆拒絕副署等方式，延宕或拒絕執行法律；甚至不懼覆議失敗，無視責任政治精神，將自己定位為與國會相互抗衡的權力機關，而非依法須向國會負責的行政機關。

食安事件更凸顯責任政治的重要，問題油品流入市場，波及數百家業者、眾多終端食品及無數消費者，行政院第一時間卻未建立全國一致的退貨與補償平台，也未充分整合中央與地方行政資源，以致民眾只能自行蒐集資訊、業者被迫承受退貨壓力，行政責任幾乎完全「外包」。直到輿論壓力升高後，主管機關才公布更多資訊，行政透明與危機處理能力備受質疑。

政治哲學家托克維爾曾提醒，民主最大的危機不只是多數暴政，而是長期執政者逐漸產生優越感，認為自己代表「進步」，因此可以降低接受監督與究責的程度。行政權愈來愈習慣先保護既得權力與利益，卻非優先保障人民知的權利，民主勢必異化而形成行政特權。

責任政治是民主制度的基石，人民可以容忍政府犯錯，卻不能接受政府拒絕承擔責任。此次油品食安事件暴露的不只是管理機制的漏洞，更是行政失靈與責任政治失落。行政院沒有逃避責任的權利，只有依法行政、接受監督、承擔政治責任的義務。卓揆即應負起政治責任、下台負責，才是責任政治與依法行政態度。

卓揆 食安 中聯油品 卓榮泰 致癌沙拉油

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