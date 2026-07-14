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政府處理毒油 失民信任

聯合報／ 朱立安／教（嘉義市）
立法院教育及文化委員會針對校園食品安全把關機制及疑涉致癌油品事件應變作為進行專題報告，教育部長鄭英耀（中）、衛福部次長林靜儀等人列席。記者董俞佳／攝影 董俞佳
立法院教育及文化委員會針對校園食品安全把關機制及疑涉致癌油品事件應變作為進行專題報告，教育部長鄭英耀（中）、衛福部次長林靜儀等人列席。記者董俞佳／攝影 董俞佳

近來致癌油品事件，在筆者居住的嘉義市引發騷動，不僅在地名店打入全台通路的產品使用到，小城鄉親日常必備的美乃滋也被汙染。嘉義人說的「沙拉」，並非以紅酒醋涼拌辛香植物，而是指「沙拉醬」，南部稱之為「白醋」，也就是「美乃滋」。清燙竹筍、龍鬚菜，要大方淋上美乃滋；涼麵、肉圓更要拌上美乃滋。

在連鎖咖啡店裡滑手機、看新聞時，發現眼前那盤蛋糕竟也「中鏢」；心一橫，返家把調味料清空，只留下鹽、冰糖、胡椒、西班牙進口橄欖油，共四樣。朋友總打趣說，我吃素後做菜沒滋沒味，這下子簡直素果鮮花，快成仙了！與其等政府把關、告訴我哪些不安全，不如自己避凶趨吉、選擇安全。

這次台灣生產的大豆沙拉油被驗出一級致癌物超標，若非媒體鍥而不捨，執政黨仍在粉飾太平。筆者在教育界多年，曾相信校園裡的每件事，從學生出勤、評量，到須往上呈報的霸凌、抄襲，處理流程都該公平清楚；但近年台灣發生多起論文抄襲、政客兒女霸凌同學、懲戒背後有黨派介入等，是非對錯不明，雙重標準屢見不鮮。

雙重標準擴及各層面，例如十多年前，馬政府時期也曾爆發劣油案，民進黨批為「結構性失能」。如今爆發更嚴重的致癌油，當年飆罵馬政府最大聲者，例如怒斥馬政府是「最大毒瘤」的蘇貞昌、說「中央源頭管理破產、首長必須負最高政治責任」的台南市長賴清德，如今是否走上髮夾彎？當年衛福部長邱文達因劣油案請辭下台，時任閣揆江宜樺遭當時在野的民進黨痛批；如今行政院長卓榮泰卻遭爆料，打算於第一時間「蓋牌」，衛福部及食藥署官員、民代、候選人等，有誰出來要求行政院長負責了？蘇貞昌女兒選新北市長，不但沒效法她父親當年質疑「推卸責任是混蛋」，反而輕描淡寫推說是地方廠商「製程異常」。

從學術觀點檢視此「系統性雙標」，漢娜鄂蘭和華特班傑明等人均曾指出，走向法西斯專制統治的第一步，不見得明顯呈現於國民兵上街巡邏（如美國），或消滅在野黨（如台灣的大罷免），而常建立於「反智化的道德二分」。每個政體都免不了犯規、違常事件，民主法治之所以值得信賴，就是鞏固制度、按標準流程處理；有極權傾向之政黨，想的卻是如何政治操作才有利自己，所以別人犯錯十惡不赦，對自己同黨卻千般迴護。

標準與制度崩盤，導致人民信心流失。民間常譏諷「官字兩個口、綠能你不能」，果然又在致癌油品事件得到印證。民進黨若未比照當年馬政府江內閣閣員下台、負起政治責任的先例，還有何顏面要人民相信政府呢？

致癌沙拉油 民進黨政府

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