政府處理毒油 失民信任

近來致癌油品事件，在筆者居住的嘉義市引發騷動，不僅在地名店打入全台通路的產品使用到，小城鄉親日常必備的美乃滋也被汙染。嘉義人說的「沙拉」，並非以紅酒醋涼拌辛香植物，而是指「沙拉醬」，南部稱之為「白醋」，也就是「美乃滋」。清燙竹筍、龍鬚菜，要大方淋上美乃滋；涼麵、肉圓更要拌上美乃滋。

在連鎖咖啡店裡滑手機、看新聞時，發現眼前那盤蛋糕竟也「中鏢」；心一橫，返家把調味料清空，只留下鹽、冰糖、胡椒、西班牙進口橄欖油，共四樣。朋友總打趣說，我吃素後做菜沒滋沒味，這下子簡直素果鮮花，快成仙了！與其等政府把關、告訴我哪些不安全，不如自己避凶趨吉、選擇安全。

這次台灣生產的大豆沙拉油被驗出一級致癌物超標，若非媒體鍥而不捨，執政黨仍在粉飾太平。筆者在教育界多年，曾相信校園裡的每件事，從學生出勤、評量，到須往上呈報的霸凌、抄襲，處理流程都該公平清楚；但近年台灣發生多起論文抄襲、政客兒女霸凌同學、懲戒背後有黨派介入等，是非對錯不明，雙重標準屢見不鮮。

雙重標準擴及各層面，例如十多年前，馬政府時期也曾爆發劣油案，民進黨批為「結構性失能」。如今爆發更嚴重的致癌油，當年飆罵馬政府最大聲者，例如怒斥馬政府是「最大毒瘤」的蘇貞昌、說「中央源頭管理破產、首長必須負最高政治責任」的台南市長賴清德，如今是否走上髮夾彎？當年衛福部長邱文達因劣油案請辭下台，時任閣揆江宜樺遭當時在野的民進黨痛批；如今行政院長卓榮泰卻遭爆料，打算於第一時間「蓋牌」，衛福部及食藥署官員、民代、候選人等，有誰出來要求行政院長負責了？蘇貞昌女兒選新北市長，不但沒效法她父親當年質疑「推卸責任是混蛋」，反而輕描淡寫推說是地方廠商「製程異常」。

從學術觀點檢視此「系統性雙標」，漢娜鄂蘭和華特班傑明等人均曾指出，走向法西斯專制統治的第一步，不見得明顯呈現於國民兵上街巡邏（如美國），或消滅在野黨（如台灣的大罷免），而常建立於「反智化的道德二分」。每個政體都免不了犯規、違常事件，民主法治之所以值得信賴，就是鞏固制度、按標準流程處理；有極權傾向之政黨，想的卻是如何政治操作才有利自己，所以別人犯錯十惡不赦，對自己同黨卻千般迴護。

標準與制度崩盤，導致人民信心流失。民間常譏諷「官字兩個口、綠能你不能」，果然又在致癌油品事件得到印證。民進黨若未比照當年馬政府江內閣閣員下台、負起政治責任的先例，還有何顏面要人民相信政府呢？