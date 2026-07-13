預防毒駕 政府多箭齊發 外界憂包裹加熱菸管制 恐模糊焦點

新興毒品「依托咪酯」（喪屍煙彈）氾濫，毒駕案件頻傳，為此，行政院近期接連通過《刑法》、《毒品危害防制條例》、《道路交通管理處罰條例》及《菸害防制法》等修正草案，盼希望透過加重刑事責任、交通處分及罰緩等面向，加強防堵毒駕，是否能獲成效，值得關注。

毒品影響駕駛能力，增加追撞、偏離車道及重大交通事故風險。拒絕毒駕，是保護自己，也是守護所有用路人的安全。 圖／Shutterstock 提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

就有部分地方業者質疑《菸害防制法》修正草案修過頭，對於「針對電子煙提高刑責及增訂持有處罰，另對製造、輸入、販賣及供應電子煙者課以刑事責任，新增持有電子煙及其組合元件的行政罰與沒入等規定，認為立意良善，如能落實，確實有助於降低電子煙作為毒品載具使用情形。

不過，修正草案同步納入加熱菸等指定菸品的管理措施，部分人士認為，政府修法重點在於防制毒品、減少毒駕，卻將與「依托咪酯」電子煙問題性質不同的加熱菸規範綁在一起，合併送案，恐致失焦。

部分業者認為，依法完成健康風險評估審查並納入管理的指定菸品（加熱菸），與摻有依托咪酯的非法電子煙，在產品結構、使用方式及法律分類上截然不同，不應在防制毒品政策框架下混為一談。

此外，《菸害防制法》修法過程中，未充分考量實際市場情況，例如偏遠地區及由年長者經營的小型商店，恐因無法即時掌握法令變動，以致增加意外違規及遭裁罰等風險。再者，各地方政府在稽查標準、執行方式及稽查人員對法規的理解上，均存在差異，未來可能出現同類案件在不同地區有著不同處理結果等情況，使經營者無所適從。

外界另質疑，目前規劃吊銷駕照、限制重新考照及提高罰鍰等防治措施，恐也難以有效阻止施用毒品者駕車。

舉例來說，毒品成癮者在施用毒品後，行為具有高度不可預測性，即使駕照遭吊銷，當事人仍可能無照駕駛。酒駕累犯遭吊銷駕照後仍違規上路，甚至肇事等案例層出不窮，證實吊銷駕照手段，難以達到抑止酒駕、毒駕等再犯頻率。至於提高罰鍰，這對生活失序或已受毒癮控制者來說，效果恐也有效，因不少當事者根本無力繳納罰鍰。

業者強調，所有國人均支持防制毒品、降低毒駕風險，但修法仍應回到毒品氾濫及毒駕問題本身。政府應釐清修法重點，不應在保證人民公共安全具有優先高度社會共識的情況下，將其他具爭議性的指定菸品管制措施一併納入修法。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康