敬畏颱風 防災不該結果論

中颱「巴威」掃過北部，十日台北市無風雨卻放「災防假」的決策引起討論。台灣易受颱風襲擊，與其聚焦放假與否，不如探討面對颱風的敬畏與準備是否足夠？

雨量和風力是颱風帶來的最大威脅，若颱風未登陸，則以雨量的影響較大。此次氣象預報「巴威」登陸的機會較低，以雨量為主要防災重點。雨量對都會區或山區造成的災害潛勢也有差異，居住於不同地區的民眾也應該有不同防災概念。

十一日下午累計的廿四小時降雨量，以桃竹苗山區最大；新竹山區廿四小時累積雨量超過六百毫米，同時間桃竹苗山區傳出多起山崩事件。山區民眾防災最重要的兩個概念：一是位於山崩或土石流潛勢溪流的保全戶，應在颱風前優先撤離，而非待在家中。二是不要在降雨期間於山區移動，特別是行政首長或是防災人員；二○一四年蘇迪勒颱風襲台，造成桃園市復興區合流部落發生土石流，當時復興區長在土石流發生前數分鐘才剛通過災害路段，告訴大家大雨期間，山區隨時會有路段發生山崩或土石流，千萬不要在降雨期間在山區移動，暴露在高風險致災情境之中。

十一日下午同時間，北市內湖區大湖里雨量約一三三毫米，距離北市雨水下水道防洪標準還有一段距離；除非住家附近有土石流或山崩地質敏感區，颱風期間都會區民眾待在家中實為首選。颱風假的初衷本是災害應變能力之一，目的是教育民眾在颱風期間應「一動不如一靜」待在家中，避免不可預期的災害發生在自己身上，而不是利用「休假」外出玩樂。

至於都會區是否有降雨淹水災害，關鍵因素並非完全看降雨是否超過雨水下水道設計標準，而是住家是否屬於地勢相對低的位置，或周遭有較高丘陵地（如內湖區文德路）、或因近期周遭建設而改變水路及地形等；若颱風行進速度緩慢，或暴風圈離開後引進西南氣流、造成持續長時間降雨，就會導致嚴重水患。廿多年前令人印象深刻的納莉風災，就是滯留台灣本島長達四十九小時又廿分鐘，帶來強降雨而導致「九一七水災」。

就都會區低窪淹水潛勢區，政府除應滾動式模擬檢討、回饋至都市計畫；一旦分析出淹水潛勢區，即應輔以機械強制抽水配套、檢討路邊格柵入流量，及台灣現行較高山坡地水土保持計畫之排水標準。此外，更應主動告知民眾自主防災，加強發布颱風滯留時間及降雨資訊，利用降雨演變為洪泛的時間差，先行啟動強制抽水防洪。

面對天災，人無法違逆大自然力量，「避免是上策、對抗是下策」。即使是氣象預報亦有高度不確定性，「結果論」實非利用現代科技防災的正確態度。災害輕重的結果，最終還是與各行政區災害應變能力、基礎建設良窳，乃至全民防災作為有關。

我們面對難以預估的大自然天候，應該多一點敬畏，並根據歷次颱風災害梳理出防災準備方法，才是降低災害影響的上策。