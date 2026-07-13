全民瘋股 慎防全民背債

近來台股在ＡＩ題材帶動下持續活絡，市場資金不斷湧入。從央行對槓桿風險提出警示，到金管會開始關注部分銀行信貸成長過快，再到違約交割金額攀升至近年新高；一連串訊號都在提醒社會，這波熱潮已不只是投資市場的榮景，而是累積金融風險的重要警訊。

近一年來，國人舉債投入股市的規模持續增加，不少投資人透過房貸增貸、信用貸款、理財周轉金、股票融資，甚至保單借款來投入市場，形成「四貸同堂」甚至「六貸同堂」的現象。有人抱著「先買再說，之後再想辦法籌錢」的心態，只要行情持續上漲，一切似乎都沒有問題。但市場從來沒有只漲不跌，槓桿玩得愈高，反轉時的殺傷力就愈驚人。

令人憂心的是，這波風險已蔓延到一般家庭。第一線券商發現，近來違約交割案件中，除了億元等級大案之外，更多的是數萬元、十餘萬元即無法履約的小額案件。許多年輕投資人習慣以小額本金進行當沖操作，只要行情順利，每天都有獲利期待；一旦股價急跌、股票無法順利沖銷，原只是短線交易，很快變成須支付完整交割款的現股交易，最後甚至留下長達五年的信用不良紀錄，反而影響未來申辦房貸、信用卡及其他金融服務。

這其實反映出台灣社會更值得關心的另一個問題，亦即所得成長追不上資產價格。平均薪資雖創新高，多數受薪族卻未真正分享到成果，低於平均薪資的人數反而持續增加。年輕人發現努力工作仍追不上房價與生活成本，遂容易相信股票是翻轉人生最快的方法。於是投資變成投機，理財變成賭博，槓桿成為快速累積財富的捷徑。只是，市場最後「獎勵」的，往往不是最勇敢的人，而是最能控制風險的人。

此外，金融監理仍存在明顯漏洞，銀行可看到銀行體系內的借款資料，卻無法完整掌握同一位借款人在券商融資、股票質押、保單借款的情況；證券公司不知道客戶在銀行借了多少錢，保險公司也只能掌握自己的資料。每家金融機構都認為自己的授信沒問題，累積起來的整體槓桿，卻可能早已超過借款人的承受能力。跨業資訊彼此分離的狀況，使主管機關看到的只是局部風險，而不是全貌。

因此，政府的監理思維也應同步升級。金管會開始留意部分銀行信貸的異常成長固然必要，但若只把焦點放在銀行，仍不足以因應新型態金融風險。應建立兼顧個資保護的跨業風險資訊平台，銀行、證券、保險等授信資訊應在符合規範下適度整合，讓金融機構能掌握借款人整體負債狀況，也讓監理機關及早辨識高槓桿個案；而不是等到市場崩跌、違約交割大量出現後才補救。

若只看到股市創高，卻忽略家庭負債持續增加；未來付出的代價，恐非幾件違約交割而已，而是更多家庭陷入債務循環，並衝擊金融環境穩定。唯有在繁榮時守住紀律、樂觀時建立防線，才能讓全民共享ＡＩ帶來的財富機會，而不是製造下一場金融風暴。