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令人嘆息的帝國陪葬品

聯合報／ 林法／公退（彰化市）

帝國崩潰無不與經濟衰退、政治鬥爭或社會失序有關。對比中國崛起，美國除了經貿問題，還有國內黨派惡鬥、社會對立等問題，單看川普幾場演說，將矛頭指向國內「左派勢力與新移民」，便知一二。

不少學者主張美國唯有誠實面對獨霸已如過往雲煙，不該再試圖掌握世界秩序，才能減緩走上末路。只可惜川普難改唯利是圖和譁眾取寵的脾性，不論關稅戰、揚言或已退出各類國際組織與協議；或在輕取委內瑞拉後，攻擊伊朗還怪盟邦消極，這些魯莽舉動不僅讓自己更顯狼狽，也讓「新興霸權」獲得意想不到的國際能量。

至於台灣身處美中夾縫，除了不斷被扣以「晶片小偷」罪名，川普仍想盡辦法要半導體供應鏈遷往美國，甚至逼我們花債留子孫的大錢，將台灣武裝成「刺蝟和蜂巢」。若這是「倚美謀獨」不惜連根拔起的代價，那麼有天當「帝國墳場」添了新墓，誰又會是最貴也最讓人嘆息的陪葬品呢？

伊朗 川普 世界秩序 台灣

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