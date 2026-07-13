川普伊朗戰略 走進死胡同

不到一個月，美國總統川普的伊朗政策已完成一次完整循環：空襲、制裁、停火、談判，再回到空襲與制裁。被白宮視為終結戰爭起點的「美伊臨時諒解備忘錄」如今名存實亡。

川普原本採取典型的「大棒加胡蘿蔔」策略，一方面以空襲、制裁與軍事威懾迫使伊朗讓步；另一方面以放寬石油出口、恢復金融往來，換取伊朗接受長期核協議。然這套設計建立在一個前提，亦即雙方對協議內容有共同理解。事實證明，這個前提並不存在；美伊對備忘錄中，荷莫茲海峽航行安排的解讀出現根本分歧。華府認為，伊朗應確保商船安全通行；德黑蘭則主張自己有權管理航道、甚至制定通行規則。美軍調整護航方式後，海峽局勢迅速惡化、停火隨之瓦解，破裂的顯然不只是協議。

川普低估了伊朗的決策結構，他習慣以交易思維處理外交，希望以壓力與利益交換速成政治成果；但伊朗決策權分散於最高領袖、革命衛隊、安全體系、政府高層，即便最高領袖易人，也不會因一次空襲或一紙協議而改變方向。美國追求快速成交，伊朗卻採取長期周旋，雙方根本不在同一條時間尺度上。

停火失敗後，荷莫茲海峽再度緊張，全球油價大幅波動。這代表美國又回到原點，軍事力量不足以迫使伊朗接受政治條件，外交談判又缺乏基本互信。美國似乎沒有第三套方案，軍事打擊與停火談判如今亦均未達預期。

若升高軍事行動，伊朗可能進一步衝擊波斯灣能源與航運；若重新談判，又必須面對互信早已瓦解的現實。換言之，川普最大的困境不是要不要打伊朗，而是除了「打」與「談」之外，已缺乏足以改變局勢的新選項，這折射出美國全球戰略的新困境。就在川普於北約峰會要求歐洲承擔更多防務責任之際，美軍卻不得不把兵力與外交重心拉回中東。

華府原本希望集中資源應對印太與中國，如今再度被波斯灣局勢牽制；歐洲、中東、印太三條戰線同時施壓，美國已難兼顧所有方向。對台灣而言，台海安全從來不是孤立存在，而是全球戰略資源分配的一部分。每次中東危機升高，都在消耗美國的軍事能量與政治注意力；而每一次荷莫茲海峽動盪，都可能壓縮華府投入印太的空間。

當「大棒」無法迫使對手屈服、「胡蘿蔔」亦不足以建立互信，缺少的往往不是更大的軍事力量，而是一套兼顧威懾、外交與秩序重建的第三種戰略；這才是今日美國最迫切、卻難以面對的問題。