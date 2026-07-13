讀家觀點／盟友未變 裂痕待補：美以關係新局

最近美國總統川普公然表示，以色列總理內唐亞胡「是一個非常難搞的傢伙」，還反問他「知道誰才是老大？」川普更直言，如果沒有他，現在根本「不會有以色列的存在」。這些話反映出川普對以色列總理的輕視、甚至警告；內唐亞胡顯然也深切感受到目前的危機，因而要求與川普會面。

近來，美以關係已由過去的「並肩作戰、一致對伊」，轉變為如今的「戰略目標分歧、各行其是、各說各話」。首先，美國對伊朗的軍事打擊，未能動搖其神權體制的統治根基，殘餘軍事力量仍足以威脅美軍波斯灣基地、也足以封鎖荷莫茲海峽。儘管川普高調宣稱美國已「大獲全勝」，以色列卻認為擊垮伊朗的目標尚未達成，核武安全隱患仍然存在，因而希望美國軍事行動繼續進行。

早先美伊進行諒解備忘錄談判，不僅排除以色列參與，談判結果也令以國強烈不滿。川普由於面臨期中選舉壓力，故再投入大量軍力攻擊伊朗的可能性微乎其微。儘管內唐亞胡多次表示要摧毀伊朗發展核武，但以色列要單憑一己之力扳倒伊朗，現實機率同樣是微乎其微。

其次，美以在如何處理黎巴嫩真主黨問題上也出現戰略分歧。真主黨並非當前美國的核心議題，卻是以色列迫在眉睫的國安威脅。美國希望以色列在黎巴嫩的軍事行動不要危及美伊談判，因而要求以色列不要採取過激軍事手段；川普甚至公開警告「美國不允許這麼做，已經夠了！」川普既已畫下紅線，對內唐亞胡內閣是極大考驗，也是美以關係的試金石。

除了高層的戰略裂痕，內唐亞胡面臨的更大隱憂是美國民間對以色列的支持下滑。四十多年來，支持以色列一直是美國兩黨共識；惟最新路透民調顯示， 二○一八年有五成九民主黨人支持以色列，到今年五月卻驟降至二成二。雖然共和黨人支持以色列的比例較高，尤其是年長者及福音派基督徒，但年輕人對以色列的支持也急遽轉向，美國民眾已漸把對內唐亞胡的評價與支持以色列區隔開來。

紐約市猶太人對現任市長曼達尼的態度，是顯著的例證。去年市長選舉，六成三猶太選民支持前州長古莫，支持曼達尼的只有二成六。日前美聯社的民調卻顯示，猶太社群已非鐵板一塊；年輕、自由派及改革派的猶太人，對曼達尼接受度顯著提升。民調顯示，紐約市猶太人對曼達尼的好感度達四成四，甚至超過了內唐亞胡的三成九。

曼達尼是巴勒斯坦獨立運動堅定支持者，他甚至曾表明，內唐亞胡造訪紐約，他會依國際刑事法院決定將其逮捕。美聯社民調凸顯，近年美國猶太社群的政治態度，比過去更加多元與分化。

美對以已從過去的「無條件支持」逐步轉向「有條件合作」，雙方仍是盟友，但美國已更明確要求以色列配合其全球戰略，而非一味遷就以色列的安全需求；畢竟川普奉行的始終是美國利益優先，任何盟國都須服膺於此。兩國不久後都將面臨重要選舉，其結果將決定美以同盟是否進入新的平衡時代。