軍事院校衛哨外包？自毀城牆

國防部長顧立雄日昨明確表示，從今年九月起，全台九處軍事院校營區，試辦衛哨勤務外包保全，由保全人員取代官兵執行相關勤務。

政府這幾年不斷把中國定性為《反滲透法》所稱的「境外敵對勢力」，國安局更公開示警：二○二四年起訴的共諜案高達六十四人，是二○二一年的三倍，其中現、退役軍人不僅日益增加，也顯示中共滲透已「不局限於高階軍官」。陸委會去年更表示，破獲的國安案件中，退役軍警涉案比率超過百分之八十五。

在這樣的滲透壓力下，正確的邏輯應是「收緊、加固」門禁與人員管制，而不是把守衛這道最基本的安全防線，交給國安查核標準遠低於現役軍人的民間保全公司。這正是從基本國防安全最核心的質疑：一邊強調中共是敵對勢力、要求全民提高警覺；一邊卻把軍事院校的實體門戶交給體制外、流動率高、忠誠審查相對較弱的一群人，形同「自己拆自己的城牆」。

明清鼎革之際，山海關守將吳三桂一念之間引清兵入關，直接改寫整個王朝命運；這是中國歷史上最經典的「守門者叛變導致全局崩潰」案例。說明「守衛」從來不是無關緊要的雜務，而是政權存續的第一道防線，絕不能輕易假手他人。

當年羅馬禁衛軍本應是皇帝最親信的守衛部隊，卻因待遇、利益考量公然「出價高者得」，把皇位當商品拍賣。這說明當守衛工作商業化、契約化、與國家忠誠脫鉤時，守衛本身就可能成為安全威脅的來源。

二○一二年，美國將利比亞班加西領事館的外圍安全大量交由當地民兵承包商負責，結果武裝襲擊發生時，外包安保系統迅速潰散，無法即時銜接美軍應變機制，最終釀成大使身亡的重大事故；這正是「平戰轉換空窗期」最血淋淋的當代教訓：承包商在平時看似省錢省事，到了戰時卻可能是第一個崩潰的環節。

軍事院校不只是「上課的地方」，更是全軍未來軍官士官的忠誠養成場、部隊文化的起點。把守衛外包，等於把「誰能進出這個核心養成基地」的第一道判斷權，交給非軍事體系、非效忠宣誓對象的民間人員。

國安局分析指出，中共近年滲透手法正是「透過由退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫」等手法對軍事單位進行滲透，鎖定的正是待遇相對不穩定、忠誠連結薄弱的群體，外包人員的薪資與福利普遍低於軍職，某種程度上恰恰符合中共「鎖定財務缺口人員」的滲透輪廓，形同又開了一道新的破口。

綜合歷史與現實案例，此政策省下的是人力工時，賠上的卻是「守門」這個最古老、最基本、也最容易被政治或商業利益收買的安全環節。

在當前明確將中國定性為境外敵對勢力、共諜案逐年攀升的背景下，此舉不但與國安戰略邏輯明顯背道而馳，「開門揖盜」宜更慎。