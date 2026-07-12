預防性放假與預防性下架

巴威颱風襲台，北北基桃也罕見的放了連假。當然放颱風假學問大，何況台灣每隔兩年就選舉一次，讓原本單純的要不要放颱風假逐漸轉變成「政治攻防戰」，更成為政治人物的「防災顯學」，從中獲得政治紅利的也不少，例如賴清德總統在台南市長時期因掌握精準放假時機，而有「賴神」之稱。

這次強烈颱風巴威直朝台灣北部而來，又是「未來先轟動」，有人聲稱其為卅九年來侵襲本土最大規模的颱風；也有外國氣象專家示警，巔峰狀態的寬度約一千公里，幾乎等同於法國國土的寬度，讓台灣、日本與中國都嚴陣以待。

這幾年朝台灣而來的颱風，往往都被部分媒體渲染其威力強大；另一方面，近年來全世界受到氣候變遷及地球暖化影響，颱風路徑詭譎多變，難以精準預測行徑路線，也已是大家習以為常之事。更尷尬的是，此次颱風巴威接近台灣北部陸地時已近周末假日，是否放假更成了北北基桃這個「共同生活圈」縣市首長的共同難題。

放假天晴會被罵，不放假更會被罵，許多人認為前天晚上巴威颱風還僅是「正緩慢逼近」台灣北部海面，前天正常上班上課應該是共識，結果與大家想的完全相反。

蔣萬安市長的解釋是，前天白天巴威颱風雖然尚未觸陸，但昨天大概率會登陸，所以要妥善運用防颱整備日，盡早完成各項防災準備；中央氣象署也解釋，十日只是颱風影響前的短暫平靜，真正的風雨將會於十日夜晚至十一日更大且更明顯。

中央都已經為北部縣市首長背書了，放連假即便台北股市休市、企業團體休息，即使台股前天夜盤大漲，明天股市也會落後補漲，這種「預防性放假」有何不可？

從颱風假爭議，也不禁讓人聯想到最近中聯致癌油品風波延燒事件。衛福部長石崇良慢多拍的舉動，令朝野皆不耐及不悅，卓榮泰院長在行政院會中提出擴大「預防性下架」，盡速讓致癌油品影響層面降到最低，但毒油已經波及市井小民，大家除了擔心已吃了多少毒油下肚外，政府的螺絲到底鬆在哪裡？會不會「為時晚矣」？

這次的颱風假前天雖然「無風無雨」，但多半上班族都是周休二日，也等於「順應民意」、盡可能降低影響。因而，除了少數名嘴民代，朝野幾乎沒有出現反對聲浪，因為「不怕一萬，就怕萬一」；何況在油品風暴勢頭上，執政黨恐也已無力再去引發更多的口水戰。

「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，且「料敵從寬，禦敵從嚴」，這些話更能體會到提前放颱風假的意涵，更與毒油案的危機處理產生明顯對比。從政府處理毒油案最初的「漫不經心」，到後來的「預防性下架」，再到防颱應變「預防性放假」的上緊發條，可以讓國人更加明瞭，處事的態度寧願是快、早、先。畢竟，股市休市或是經濟活動的損失，遠不如人命或身體健康的無價。