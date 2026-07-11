政治假？預防才是停班課本質

巴威颱風來襲，昨日部分縣市受影響有限，在已報導颱風晚登陸的情況下，一些縣市仍宣布停班停課，百貨公司及ＫＴＶ出現人潮，不少人批評這是一場選舉季節的「政治颱風假」。然而，若只以事後的風雨情況檢視決策，恐怕忽略了停班停課制度真正的目的。

停班停課本質上是一項預測性的防災決策，而非事後驗證的結果。地方政府必須依據當時掌握的氣象資訊，在風雨尚未真正發生前作出判斷，不能等到狂風暴雨已經來襲，才宣布停止上班上課。防災的價值，在於提前降低風險，而不是等到危險發生後才採取行動。

這次部分縣市宣布放假的決策，除了參考氣象預報，也考量一些縣市已形成共同生活圈，每天有大量民眾跨縣市通勤。若各縣市宣布不同步，不僅企業與學校難以因應，也可能讓許多人在下班尖峰時段冒著逐漸增強的風雨返家，增加交通與公共安全風險。此外，提前停班停課，也讓民眾有時間整理住家、固定戶外物品、採買生活物資，完成防颱準備，而非在風雨逼近時倉促應對。

有人認為，若最後風雨沒有想像中嚴重，就代表停班停課是錯誤決策。但事實上，成功的防災，本來就可能因為提前預防而降低災害影響。如果每一次都必須等到災情明顯、風雨已至才宣布停班停課，那才是真正失去防災的意義。

政府的責任，不只是精準掌握氣象資訊，更是在資訊仍有不確定性的情況下，作出最有利於公共安全的決策。停班停課從來不是只看風雨數據，而是綜合公共安全、交通秩序及整體防災需求後作出的決策。若行政首長願意在風險尚未發生前承擔決策責任，提前替民眾降低風險，這樣的治理思維，不僅是真正以人民安全為優先的施政態度，也是人民期待看到的政府作為，值得更多理解與肯定。