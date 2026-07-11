資訊過剩下的放假爭議

巴威颱風進逼，再度引發台灣社會對颱風假的熱烈討論。昨天部分縣市在風雨尚未明顯之前便早早宣布停班停課，結果出現不少民眾口中的「無風無雨假」，網路上隨即充斥「賺到一天假」、「根本放晴」、「預報失準」等留言。

每逢颱風，台灣社會似乎都會重演相同的劇本：放假時有人認為太早，未放假時又有人批評政府輕忽風險，形成一種特殊的公共現象。

事實上，「颱風政治學」早已不是新鮮話題。多年來，各地方政府在宣布停班停課時，除了參考中央氣象署的科學預報，也不得不面對民意期待、媒體輿論與政治責任的多重壓力。值得思考的是，近年來科技已大幅提升氣象模式的精準度，衛星、雷達、ＡＩ模擬及各國即時觀測都遠勝過去，為何社會卻愈來愈容易出現「颱風沒有想像中嚴重」、「放了一天舒服假」的印象？原因未必是預報退步，而是社會對資訊的接收方式已經徹底改變。

過去，民眾主要依賴中央氣象單位發布資訊，屬於典型的「中心化傳播」模式，訊息來源相對單純且一致。然而今日的資訊環境早已走向「去中心化」，除了官方預報之外，新聞媒體、氣象粉專、自媒體創作者、直播主、網紅，以及社群平台上的各種即時貼文，同時大量生產與散播訊息。加上社群平台演算法又偏好高互動內容，使得「史上最強」、「超級颱風」、「恐怖風雨即將降臨」等情緒化標題更容易被大量分享，而實際的科學數據卻反而被淹沒。

當不同資訊彼此競逐注意力，民眾接收到的不是更完整的資訊，而是更多彼此衝突的資訊，也容易形成「叫得很大，實際感受卻沒那麼強」的落差。

若從傳播學的角度分析，這正是「資訊過剩」所造成的典型現象。原本由氣象單位發出的訊息，在傳遞過程中不斷受到各類媒體、社群演算法、個人評論與網路意見的「雜訊」干擾，使接收者難以辨識真正重要的訊息。而在議題設定與涵化理論的作用下，民眾長時間接觸強烈、重複的媒體敘事，也容易高估災害的嚴重程度，或在事件結束後反向質疑官方「太保守」、「太誇張」。資訊愈多，未必代表理解愈深，反而可能造成更多誤判與情緒反應。

因此，每逢颱風來襲，真正面對巨大壓力的不只是氣象預報員，更包括各縣市首長。停班停課的決策，除了科學數據外，還必須承受網路輿論的即時檢驗。放假了，若風雨不大，就被批評浪費社會成本；不放假，一旦災情加劇，又可能被指責罔顧人民安全。社群媒體上的酸民表態，更讓每一次決策都被放大檢視，形成「寧可多放、不可少放」的風險心理。這也使颱風假逐漸從防災制度，演變成全民共同討論、甚至期待的社會事件。

真正值得反思的，不是放假一天是否「賺到」，而是資訊爆炸時代如何重新建立對專業資訊的信任。當媒體、社群與資訊超載所共同塑造災害印象時，民眾更需要培養媒體識讀能力，理解科學預報本來就是機率判斷，而非百分之百的結果保證。唯有回到理性資訊、尊重專業判斷，才能讓颱風假真正回歸防災本質，而不是成為放與不放假都罵、政治角力與網路情緒交織下的「常態」公共爭議。