致癌關鍵 在曝露量

聯合報／ 黃中洋／生技藥品公司總經理（台北市）

此次大豆油被驗出苯駢芘超標，造成民眾恐慌，在此以科學與生活的角度來談論此事，期盼大眾以正確的觀念做出判斷。

苯駢芘化學上屬多環芳香烴物質，許多此類物質被歸類為可能、或已知的人類致癌物。多環芳烴是無處不在的汙染物，比較會接觸的來源是汽車廢氣、一手或二手菸、煙燻與燒烤食物等。

許多食物在高溫烹調時會產生苯駢芘和多環芳香烴。此次出事的大豆油超出限定值二ｐｐｂ，但全熟的烤肉就可能含有三十以上的ｐｐｂ，是此次超標八ｐｐｂ的數倍！

苯駢芘被列為一級致癌物，但是否致癌，要看食用劑量、頻率與持續時間，為什麼吃一次、或一星期、甚至一個月的牛排不一定會致癌？關鍵就在曝露量：曝露量是否足以打敗細胞的自我防禦系統而產生癌變。

致癌沙拉油 食安

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