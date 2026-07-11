通路商「食安通報鏈」 應法制化

中聯致癌油流入許多知名餐飲品牌，消費者人心惶惶、又疲於資訊轟炸，其實該積極主張通路商的「主動通知義務」。

目前食安回收機制最大的漏洞，在於將健康風險的把關責任轉嫁給消費者。通路商在行銷時能利用大數據精準推播廣告、發送促銷簡訊，但在商品危害人體健康時，卻常採取被動受理退費的消極態度。

現行法規無法強制主動逐一通知，主要受限於三大限制：第一，法律目前僅規範「下架、公告與回收」，並未課予通路商對特定個體的主動推播義務；第二，通路商以受限於個人資料保護法（以下簡稱個資法）募集會員時的特定使用目的限制，主張撈取資料發送食安通報會引發合規爭議；第三，通路商在法律定位上為「販售者」而非「製造商」，因此缺乏未主動通知的法律責任。

然而，通路商雖然不是食品的製造者，卻是商品進入家庭的最後一道關卡。當公共健康面臨即時威脅時，通路商利用現成會員資料發送警告簡訊，其成本遠低於社會集體醫療的付出。

多數國家在食品安全回收的法律規範上雖然與台灣類似，未以法律強制要求賣場須逐一通知消費者，但部分國家已發展出一定應對機制，如美國超市發生嚴重食安事件時，系統會直接撈取購買該批次產品的會員資料，主動撥打自動語音電話或發送電子郵件。

台灣若要建立食安防禦網，應參考國際經驗並走得更前，建議對法規進行以下修正：

一，可於《食品安全衛生管理法》中新增條文，要求留有消費者聯絡資料及消費紀錄的連鎖通路、量販店、超級市場等販售業者，應主動通知曾購買該批次問題商品之消費者停止食用，並告知退換貨流程。

二，可明確界定個資法的免責條款。可於修法理由中明確釐清：此類主動通知屬個資法中「為免除當事人生命、身體、自由或財產上之急迫危險」或「為增進公共利益所必要」，通路商依法利用個資進行食安防災通知，免負民刑事個資洩漏或不當利用之責。

三，建立「食安警報發送成本」的補償與求償機制。可研議通路商依法履行通知後，得檢具相關憑證，全額向該問題食品之製造商、進口商求償，或由政府設立食安保護基金先行代墊，再由基金向不良廠商追償。

將連鎖大賣場的顧客購物資料與國家食安通報鏈結合，是台灣食安管理走向科技化與精準化的必然趨勢。通路商不應只是收錢的平台，更應成為守護國民健康的哨兵。透過修法，建立「政府公告、通路通知、民眾防範」的防禦網，方能真正終結「毒物吃下肚，民眾卻不知」的食安悲劇。