讀家觀點／美方要維持怎樣的兩岸現狀？

八日大陸國台辦發言人陳斌華重批ＡＩＴ處長谷立言把自己當成「太上皇」，谷處長最近對兩岸發表意見不少，六月廿二日接受聯合報專訪稱：「維持現狀可以作為與北京對話的基礎」，但對於什麼是「現狀」卻蓋牌不提，是兩岸政治分治的現狀、或者僵持緊張的現狀、或者軍事對峙的現狀？

ＡＩＴ發言人八日又引述美國國務卿魯比歐六月二日於參議院的發言指出，「美國希望看見維持當下現狀」。那麼究竟什麼是現狀？

谷立言在聯合報專訪指出，台灣支持維持現狀的民意有七成。事實上民意調查詢問的「維持現狀」、以及谷處長在專訪中所提的現狀，恐怕都是指兩岸政治分治的現狀，但這是非常狹隘的現狀表述。

蔡英文於二○一五年四月競選總統時就說過要維持現狀，當時她說的目的是爭取中間選民及美方信任。那時候她應該也是指狹隘政治分治的現狀，其實如果我們在街上詢問民眾「今年兩岸關係現狀、與二○一六年的現狀是否相同」，大概都會認為沒有維持，因為如今兩岸關係僵局及緊張是二○一六年所沒有的。換言之，真正現狀應該是更廣泛、有量化指標來衡量才有意義，它至少要包括政治、軍事、各種交流，如經貿、文化、人員交流的層面。

第一，就政治面而言，近年兩岸政治互信快速流失，蔡英文、賴清德兩位總統都提過「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，但此一論述引發北京強烈反彈，也使兩岸互信惡化，而且也與憲法抵觸。更進一步言，若為兩國，則兩岸事務，應該由外交部處理 ，而陸委會及海基會均可裁撤，還可省下不少預算。

第二，軍事面也是衡量維持現狀的一個重要指標，在二○一六年後，陸方對台環島軍演以及入侵我禁限制水域的情事時有所聞，這是二○一六年前所沒有的。

第三，兩岸溝通管道及協商談判，二○一六年後已完全中斷，不但沒有事務性的小兩會協商，海基、海協的協商中斷，官方陸委會與國台辦的熱線也不再發生作用，其結果可能造成兩岸誤判。以美中為例，五月中旬川習會曾經同意建立「建設性戰略穩定關係」，表面上是善意，但是大家都心知肚明兩國競爭遠多於合作；可是兩國仍然努力維持溝通管道，甚至還同意設立「經貿投資委員會」。然而兩岸之間毫無管道，五月陸方曾經提議透過小兩會討論開放航點以及旅遊，可說是為官方接觸開了一扇窗，可是陸委會卻全盤否定。

第四，兩岸民間交流：經貿、文化、人員往來都是衡量兩岸關係的重要指標，其中經貿交流基本上依市場法則運作；雖然由於中美貿易戰、台商回流使得兩岸貿易投資下降，但兩岸仍是互為重要的貿易夥伴。至於文化及人員的交流，目前受到我方政策上的阻撓大幅下降，其實這些交流能夠增進了解、化解誤會或敵意，成為兩岸交流的潤滑劑，我們應善加利用。

總之，所謂兩岸關係現狀，絕不僅是維持政治上的分治，至少應該涵蓋軍事層面、溝通協商管道及各項民間交流，要有這樣具體的指標並予以量化，才能夠完整的看出現狀是否維持。