食安重典未必重判 瀆職也要查

中聯油脂產製大豆油的致癌物風暴席捲，衛福部雖已對其重罰一點六五億元，但從事件發生至今，主管機關不僅未能洞察機先，且對於全面下架的態度亦有所遲疑。面對事後的法律究責，以現行法制而論是否能重懲廠商？恐怕又是一大疑問。

根據食品安全衛生管理法第四條第五項，中央主管機關對重大或突發性食品衛生安全事件，必要時得依預警原則、風險評估或流行病學調查結果，公告對特定產品或特定地區之產品，採取諸如下架、封存、限期回收、限期改製、沒入銷毀等管理措施。換言之，面對重大食品安全事件，即便科學證據不足，主管機關仍應以預警原則為相關處置之基礎。

事實上，早於二○一五年，衛福部據食安法第四條之授權頒布「食品衛生安全預防性下架原則」，為確保消費者健康、降低食品安全疑慮，遇有疑似發生重大或突發性食品衛生安全事件，或接獲訊息、可能有非食用物質混入食品的情況，不論中央或地方主管機關，依事發情形研判有傷害民眾健康之虞時，儘管尚未有明確證據，但在等待查驗結果、以完成事證蒐集程序前，仍可採取預防性措施，要求可疑產品下架。

故此次油品問題既涉及一級致癌物，則是否下架自不應以廠商權益決定，而應以消費者健康為優先考量。衛福部擠牙膏式公布廠商名單，甚至訂定莫名所以的「二成含量才下架」之措施，於法恐不具正當性，更罔顧民眾健康。

中聯公司雖已被處一點六五億的行政罰鍰，但因檢察官已介入此案的刑事偵查，基於「一事不二罰」與刑事優先原則，如此重罰不能說虛幻，卻肯定是暫時。雖說依食安法第四十九條第二項規定，情節重大致危害人體健康者，可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣一億元以下罰金；且依同條第五項，除處罰其行為人外，可對該法人或自然人科以各該項十倍以下之罰金。看似刑罰的罰金會比行政罰鍰高出許多，但因此等罰金刑仍是由法官裁量，相關人或企業是否會被依此條判罰也尚在未定之天，也使得重罰與否處於不確定的狀態。

還須注意的是，此等處罰僅限於負責人或執行業務者有「故意」之情況；未來刑事訴訟，被告若主張致癌物是因進口原物料所致，或是另有其他「非故意」的原因導致，檢方亦未能舉證其至少有未必故意，基於罪疑惟輕，恐落入食安法第四十九條第四項的「過失犯」，法定刑為二年以下有期徒刑、拘役或科六百萬元以下罰金，刑罰極輕，也無法對法人科以十倍以下罰金。

不論刑事究責最終結果如何，主管機關未做好把關，卻也是無庸置疑的事實；對於主管官員是否涉及瀆職，也應一併偵查，避免給人刑不上高官的質疑。