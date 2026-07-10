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毒油案 史上最高罰鍰 難收殘局

聯合報／ 白宗祐／資產管理業（台中市）

中聯油脂產製油品驗出致癌物，衛福部祭出史上最高一億六千多萬元罰鍰，認定中聯惡意隱匿、延遲通報，福壽福懋、泰山因知情卻未依法通報，亦遭裁罰；就連最早檢出異常的南僑，也因未依法通報主管機關而遭開罰。對違法業者依法究責，社會多數人都能接受。然若討論只停留在「誰該罰、罰多少」，恐怕仍未觸及這起事件真正值得檢討的核心。

據目前公開資訊，南僑五月即已檢驗出苯駢芘超標，中聯公司六月十一日獲知異常、六月十五日召開品保會議，福壽、福懋、泰山等下游業者也已知情；但直到六月三十日，中聯才向主管機關通報。換言之，從企業發現問題到主管機關正式介入，中間存在一段不短的空窗期。

賴總統近日表示食品安全沒有妥協空間，要求該停產就停產、該下架就下架、該法辦就法辦。這樣的態度固然重要，卻也引發另一個更值得思考的問題：若食安真無妥協空間，為何整個制度仍容許事件延宕至全面曝光後，才啟動如此大規模的應變？從目前公開的時序來看，政府這一連串強硬措施，主要是在事件曝光、輿論升高後才全面啟動。因此外界難免質疑，真正需要檢討的不只是違法業者，還有現行食安監管機制為何未能及早介入。

食安治理不能只建立在企業的誠信之上，還必須建立在一套即使有人刻意隱匿，也能及時發現、及時處置的制度。若遇企業延遲通報，主管機關是否具有足夠的抽驗、追查、預警，乃至跨縣市資訊整合能力？一旦發現高風險產品，是否能迅速掌握流向、公開資訊、阻止產品持續流入市場？這些問題，恐怕比事後開出多少罰單更加重要。

重罰有其必要，因為唯有提高違法成本，才能形成嚇阻效果；但真正的食安，不應只是事後究責，更應事前預防；主管機關一次次在事件發生後才震怒、重罰、揚言修法，固然展現政府追究責任的決心，卻也凸顯制度總是在危機全面爆發後才高速運轉。那麼真正需要關注的，恐怕不只是裁罰金額多寡，更應檢討食安監管機制的反應速度與預警能力。

食安攸關眾人健康，人民期待的不只是事發後有人負責，更要求問題能在第一時間即被攔下；不是總等到問題全面擴散後，再以「史上最高罰鍰」來收拾殘局。

南僑 福懋 福壽

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