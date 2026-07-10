讀家觀點／超商店員微罪仍舉 漠視撤訴良制

近日「超商店員侵占七十五元咖啡案」，引發輿論關注。承審此案的高院法官，撤銷一審有罪認定，改判無罪，判決理由說明該店員值勤過程之細節，認定是注意力渙散情況下未結帳的行政疏失，並無意圖為自己不法所有之「侵占罪」主觀犯意。並指出：檢察官應係公益代表人，不宜濫訴或盲目追求定罪率，而該致力發見實體真實、追求社會實質之善，恪守「無罪推定原則」並承擔實質舉證責任。

令人記憶猶新的是，台北市有一清潔隊員，把清運拾獲僅值卅二元的舊電鍋送給拾荒者；被地院一審判「侵占職務上持有之非公用私有財物罪」處三個月徒刑，緩刑兩年、褫奪公權一年。按「微罪」是否「除罪化」，此刑事法制問題不只彰顯個案之公平正義，更可避免司法資源虛耗。

按刑法基本原理，犯罪之成立，必須客觀行為先符合法條所定的「構成要件」，然後又具有「違法性」，以及「故意」、「過失」。傳統理論認為，犯罪情節輕微，只是量刑輕重的問題，而非犯罪「成立與否」問題；所以「微罪」仍是「罪」。然而，日本法學界首先提出「實質的違法性」概念，認為客觀行為雖構成法條所定的犯罪類型，然而如果情節甚為輕微，不加處罰並無違一般人的社會價值觀，則就根本不將之認為是「犯罪」。日本司法實務上也就採行這種觀點。

我國最高法院七十四年台上字第四二二五號判例亦指出：「行為雖適合於犯罪構成要件之規定，但如無實質之違法性時，仍難成立犯罪。」此判例原是針對一件侵占罪案，因被告所侵占之物的價值甚為輕微，而直接認定「不成立犯罪」；其理由則說明：「侵害之法益及行為均極輕微，在一般社會倫理觀念上尚難認有科以刑罰之必要；且此項行為若不予追訴處罰，並不違反社會共同生活之法律秩序，自得視為無實質之違法性，而不應繩之以法。」

按現行刑訴法第二六九條旨意，乃呼應此良制之精神，明定：「檢察官於第一審辯論終結前，發見有應不起訴、或以不起訴為適當之情形者，得撤回起訴。」當檢方對被告提起公訴後，若於院方審理的過程中，證據調查已顯示被告之行為根本不足以構成犯罪之要件，那麼，不待法官做出無罪判決，檢察官就該盡早撤回起訴；既可快還被告清白，也可讓法官免去製作無罪判決書的勞煩，節省國家司法資源。

立法者所訂「撤回起訴」良制，長期被檢察機關忽略；只要能設法落實，即可解決許多刑事案件遭人詬病的沉痾。法務部亦當研擬如何落實「撤回起訴」制度的考評辦法，從而可讓社會耳目一新。現行刑訴法第二六九條第二項規定：檢方應提出撤回書敘述撤回理由；然而筆者認為：若是在法院開庭時，經告訴人同意檢方撤回起訴，記明筆錄，則檢方並無須製作撤回書，俾節省勞費及司法資源，亦可增加檢方運用此良制之誘因。

再者，為提升司法資源整體效能，判決書製作格式應簡化，不必再把當事人雙方之主張列述，而直接指出重要爭點即可。且審理程序應予簡化，實務上開庭時常花了太多時間整理「爭執」、「不爭執」事項；以及討論全卷所附證據之「證據能力」問題。事先就花費很多時間，法律上並沒有必要，亦即依法由法官依職權判斷即可。