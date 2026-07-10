遮陽傘該撐 樹更要好好栽種

酷暑難耐，台北和高雄在街頭設置大型遮陽傘，卻引爆「種傘不如種樹」爭議。環境部長彭啓明表示「種傘是短期做法，沒辦法解決高溫，只有種樹才能」。

彭部長的答案，應該是延續賴總統三月時提出的「都市林」計畫，要「十年後從捷運站到辦公室都有樹蔭」。

為舒緩都市熱島效應，多年來全世界許多城市，都早已在不適宜種樹的街頭，設置讓行人和騎士清涼一下的各式硬體設施。近來有些更進一步，將風扇和噴霧系統整合進去。

至於城市種樹，大約六十年前，台灣就開始在路旁、公園、校園種樹。當年台灣窮，種樹都從便宜的小樹苗，純靠人工種下，接著用心、用力照顧，成為如今的林蔭。同樣種樹，如今首先做的卻往往是：定響亮題目、編大筆預算、提大計畫。

符合都市長遠發展所需要的，是強調成活與管理的樹木建立，而非只是重視數量的為種而種。根據多年經驗，種樹計畫最常見、也最嚴重的問題，是在業者利益和執行者業績的共伴下，到處種，彷彿愈多愈好、愈大愈棒。 但種樹簡單，卻可能鑄下大錯。

繼賴總統的「都市林」計畫宣示之後，不難預見各部會相關單位和業者，將忙著編經費、提計畫，內容少不了各種亮點儀式等配套。待風光的種樹畫面有了，計畫也就順利核銷、結案。至於種下的樹，可能依合約「保固」幾年，接下來，就聽憑樹命了。

其中有許多實際的例子，如在不適合的位置，用重型機具大老遠移來原本活得好好的高大成樹，結果由於環境不適合、有限空間及維護負擔等，這些樹的存活也就面臨重大挑戰。此外，一般會遇到的問題，包括因為土質不良、缺水、與地下管線設施衝突等。這類城市樹木誤植，不僅導致樹木長期奄奄一息、死亡率高、無法發揮生態效益，甚至對基礎設施造成破壞。

有心植樹，需要面對的事實是：城市植樹，相當複雜。樹固然有儲碳、提供樹蔭、淨化空氣及防洪等功能，卻不一定適合所有環境。為城市選樹，須將其視為基礎設施，使其與城市共榮。首先是選擇能在城市中該點，趨於茂盛的樹種。而該點，卻並不一定適合種樹；例如其可能土質不良、缺水或排水不良、含有汙染物，都必須在種樹前考慮清楚。

為政者為城市降溫，要想種樹，首先需要建立城市種樹指南；其中需特別強調的包括經常看到、卻不該做的亂種樹。而這次，但願有機會參與的官員和業者們，能在動手種樹之前，先為多年後的城市和有機會享受這些樹的自己仔細想想，該怎麼種才對。