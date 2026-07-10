農業5防線 解災害惡性循環

巴威颱風逼近，農民搶收、產地忙碌、批發市場波動與蔬果價格上揚等現象再度重演。每逢颱風來襲，政府便啟動價格監控、產地調查、購貯釋出與災損補助等措施。除了面對災害或短期物價問題外，亦不能忽略台灣農業正在面對的結構性風險。

更關鍵的是，今年又逢「超級聖嬰」，高溫、豪雨、乾旱、病蟲害與物流中斷，正在交織成農業生產的新氣候常態。台灣農業面對的，已不只是一個颱風，而是極端氣候常態化後的系統性壓力。

台灣農業最大的脆弱性，在於太習慣以災後補助處理災前風險。颱風前搶收，固然可降低部分損失，卻也造成短期供應集中；颱風過後產地受損，供應快速下滑，推升價格大幅波動。這種「先塞爆市場、後供應斷崖」的循環，不只可能讓農民收入不穩定，也讓消費者承受漲價壓力。農業韌性的核心，不應只是災後救濟，而是讓農業系統在災前能預警、災中能調度及災後能快速復原的機制。

台灣應建立五道農業韌性防線。第一，產地防線。政府應擴大補助耐候設施，並推動灌區現代化，打造「暴風有撐、乾旱有水、洪水能排、延長供應」的農田與供應環境。簡言之，與其每次災後補貼損失，不如災前提高農田及供應秩序承受風雨的能力。

第二，產品防線。農業不能只靠設施保護，更要從作物本身提升抵抗力。台灣應加速選育與推廣抗高溫、耐豪雨、耐旱、耐鹽與抗病蟲害的氣候韌性品種。過去育種多重視產量、甜度、外觀與市場性，未來應強化把「抗逆境能力」納入核心指標。尤其葉菜類在颱風豪雨後最容易短缺，若能發展更耐濕、旱與寒、恢復期更短的品種，方能降低災後供應斷層。

第三，資訊防線。可建立農業氣候風險儀表板，整合颱風路徑、及早精細化更小地理範圍的降雨預測、產區分布等，以便提前研判哪些品項可能短缺。這不是單純數位化，而是把資料變成治理能力。

第四，市場防線。季節性盛產時，價格低迷傷農；災後重建期，供給短缺又推升價格。如何透過深化冷鏈保鮮技術儲藏、加工、調度與必要時的進口供應，平穩市場價格，這需要平時模擬演練，而不是臨災時臨場反應。

第五，金融防線。農業保險不能只是少數作物的政策展示，面對颱風、豪雨、高溫與乾旱常態化，台灣亦應發展更精準的天氣指數保險與收入保險，讓農民不必只等待勘災與補助，而能透過制度化理賠穩定現金流。農民有了穩定預期，才敢投資設施、改良品種與導入科技。

更重要的是，台灣必須重新理解「糧食安全」的意義。糧食安全不只是稻米庫存，也不只是進口來源多元，而是在氣候變遷、災損風險、淡旺季失衡與價格波動下，民眾仍能吃得到價格合理、安全與穩定供應的農產品。因此，農業韌性不只是農民問題，也是政府治理、物價穩定、食安信任與國家安全問題。

巴威颱風若侵襲，恐釀農損，但在氣候變遷下，豪雨、高溫乾旱與寒流等還會再來襲。若台灣每次都只靠農民搶收、政府補助與消費者承擔漲價，農業就會被困在災害循環中。農業韌性與進步的轉身，應把每一次颱風等災害都轉化為制度升級的契機。我們不缺勤奮農民，缺的是一套讓勤奮不再被天災反覆消耗的韌性體系。