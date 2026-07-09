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被癌油戳破的 「食安五環」

聯合報／ 黃永和／大學教師（台北市）

近日爆發油品食安風暴，再度重創台灣社會對食品安全的基本信任。賴總統昨日強調食品安全沒有妥協空間，中央和地方政府應共同合作、民進黨立院黨團也應跟行政院合作，共同討論對食安法的修法。只是總統此話，是不是說得太晚了？

中聯油脂生產的大豆沙拉油，被驗出一級致癌物「苯駢芘」超標高達四倍，且這顆食安原子彈引爆，靠的不是主管機關衛福部食藥署的日常監管，是仰賴下游民營大廠的自主品管與良心吹哨。這起事件，不僅徹底戳破了綠色執政以來口口聲聲自詡的「食安五環」治理幻象，更暴露政府對食安一貫逃避、卸責的鴕鳥態度。回看二○一四年劣質油品事件，當時在野的民進黨斥責執政黨，時任衛福部長邱文達請辭負責。然而，如今民進黨執政，字典裡似乎沒有「政治責任」四字；官員們習慣將責任甩鍋給基層或地方，而不是徹底解決源頭問題。

當毒油流向校園、全台家長陷入集體恐慌之際，事件爆發初始，總統竟還在公開場合談笑風生、試吃狗糧，彷彿與民間的焦慮處於平行時空。直到風暴延燒近一周、輿論壓力沸騰至最高點，總統昨日才慢半拍地拋出所謂的「四大原則」企圖止血，荒唐與失能莫此為甚。

再者，當爆發食安危機，官員第一時間往往將責任歸咎於第一線的基層人員，企圖將源頭供應鏈的查核失能，隱匿於末端基層的疏失之中。這次中聯油脂毒油事件亦復如是，爆發初期食藥署的第一反應，竟然以「業者也是受害者」為由，拒絕全面要求第二層加工食品下架，更遲遲不公布受害下游名單；直到在野地方首長頂住民意恐慌，公開炮轟並強烈要求中央成立專區、公開流向後，食藥署才在龐大壓力下「被動」修正政策。

更惡劣的是，當中央監管失靈、邊境與製程把關全面破功，部分綠營政客與側翼的第一反應不是自省，而是調轉槍頭，將矛頭指向率先為民請命的地方首長，將攸關全民健康的食安風暴，扭曲抹黑為藍綠政治攻防。

當我們將視角拉向國際，更顯出台灣在食安危機通報與責任鏈設計上的落後與失能。以歐盟為例，其設有高度透明且強制運作的「食品與飼料快速通報系統」，任何成員國只要在邊境或境內市場發現極微量的食品風險，不論是致癌物還是農產品變質毒素，須在廿四小時內完成國際通報，所有流向追蹤與下架清單全數在線上公開，沒有任何「政治考量」或「維護商譽」的緩衝期。

反觀台灣，中央握有龐大行政資源與公權力，卻總把「食品雲」當裝飾品，跨部會資訊共享平台形同虛設，導致問題毒物早被老百姓吃下肚數月，政府才後頭跟著「精準下架」。機制之僵化、反應之遲鈍，令人屏息。

食品安全，是人民生活最基本的底線，也是不容任何政治染指的公共利益。台灣人民要的，不是一個在冷氣房高喊「不必過度恐慌、可經人體代謝」來幫毒物降溫的衛福部，更不是一個只會全黨打一人、滿腦子選舉操作與政治攻防的執政黨。政府如果繼續這種掩耳盜鈴的鴕鳥政治，那麼真正該被憤怒民意下架的，恐怕不只是問題油品，更是把政治利益凌駕全民健康之上的政黨。

食安 超標 食品安全 總統 執政黨 歐盟

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