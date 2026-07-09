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防洪韌性 建立在暢通的水溝上

聯合報／ 李自強／高雄市全民安全防災教育學會理事長（高雄市）
颱風巴威接近，花蓮縣長徐榛蔚（中）昨於縣府召開颱風整備工作會議，指示各局處投入整備工作。圖／花蓮縣政府提供
颱風巴威接近，花蓮縣長徐榛蔚（中）昨於縣府召開颱風整備工作會議，指示各局處投入整備工作。圖／花蓮縣政府提供

颱風巴威逐步逼近台灣，各地嚴陣以待。隨著氣候變遷加劇，極端降雨已成為台灣每年夏秋季的常態。短延時強降雨動輒超過排水負荷，使得局部地區迅速積水甚至淹水。在這樣的氣候現實下，防災思維不能只停留在大型治水工程，更應回到最基礎、卻最常被忽略的工作—清水溝、清涵洞與維護抽水設備。

六月大雨過後，高雄市政府在清理與檢視排水系統時，曾挖出約兩百公噸垃圾。這個數字令人警醒，也凸顯一個長期被忽視的問題：城市淹水，未必全然來自雨量過大，而是排水系統被垃圾、淤泥與雜物阻塞，導致雨水無法順利宣洩。

換言之，許多所謂「瞬間淹水」，其實是「排水失能」的結果，而失能的原因往往不是缺乏建設，而是缺乏持續的維護。

因此，颱風季來臨前的準備工作，第一優先應是全面清疏排水系統，包括道路側溝清理、箱涵與涵洞淤積檢查、排水出口疏通，以及抽水站設備測試與維護。這些看似基礎的例行工作，實際上正是城市防洪體系的第一道防線。

更重要的是，歷史淹水地區更應列為高風險管理區。這些區域往往具有地勢低窪、排水瓶頸或都市開發改變地貌等問題，一旦遭遇強降雨，積水速度最快、退水也最慢。因此，相關單位應提高清疏頻率，並建立降雨即時應變機制，例如雨量達警戒值即啟動抽排水、封閉易淹路段與加強巡查。

除政府責任，日常管理與民眾行為同樣關鍵。隨意丟棄垃圾、落葉未清、施工廢料堆置排水孔附近，都可能短時間內造成堵塞。當排水口被阻斷，再完善的工程也難以發揮功能。防洪不只是工程問題，更是生活習慣的總和。

面對極端氣候常態化，我們需重新理解「防災」的意義。它不僅是颱風來臨前的臨時應變，而是平日持續維護的制度與文化。清水溝、清涵洞、清淤泥，看似微小，卻決定城市能否承受一場突如其來的暴雨。與其在淹水後投入大量人力搶救，不如在雨季前把最基本的工作做到位。真正的防洪能力，不只存在於水庫與工程建設之中，更存在於每一條暢通無阻的排水溝裡。

韌性 淹水 氣候變遷 颱風 極端氣候

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