讀家觀點／讓好玩與投資 助台灣足球扎根

近年來，台灣的幼兒與國小基層足球呈現蓬勃發展的榮景；每逢周末，各地社區俱樂部與學童賽事總是萬頭攢動，家長熱情吶喊。然這幅熱鬧景象背後，卻隱藏著一個令人痛心的結構性斷層—每當孩子升上國中、高中，台灣的足球人口便出現「斷崖式失蹤」。

為什麼我們留不住熱愛運動的孩子？答案在於台灣長期以來將體育窄化為「升學工具」或「明星校隊體育班」的二分法體制。小學畢業後想繼續踢球，往往被迫進入一天苦練四小時、與學業完全脫節的體育班，導致想兼顧課業的孩子只能無奈放棄足球。缺乏「非體育班」制度、又無社區俱樂部銜接，讓台灣足球的金字塔基層，在國中階段集體崩塌。

挪威人口僅五五○萬，卻在冬奧與世界球壇展現驚人宰制力。挪威成功的核心秘訣，在於其嚴格落實「禁止過早菁英化」與「去排他性」的社區俱樂部體制。他們規定十三歲以前的孩子不公布官方排名、人人確保相等的上場時間；核心目標只有一個，即讓孩子「因為好玩而留下來」。台灣不需要全盤照搬，但必須徹底翻轉觀念—青訓不該是體育班的專利，而是結合政府、地方與企業共同參與的「地方永續投資」。

要將這套藍圖在台灣落實，打破「斷崖式失蹤」的魔咒，需要政府、企業、民意代表跨界啟動三合一在地生態圈：

第一，政府應以硬體特許營運，活化地方青訓鏈。過去體育署在地方補助興建許多人工草皮足球場，但往往因管理僵化，淪為鎖國式的封閉空間。地方政府與運動部應將這些球場以低廉租金或特許專案，長租給在地的「木蘭聯賽」或「企甲俱樂部」營運。有了基地的球隊，能向下深耕Ｕ12、Ｕ15、Ｕ18青訓梯隊；白天做為成人隊訓練，傍晚和周末則成為縣市內社區普通班孩子、社團球隊的「周末聯賽中心」，用青訓收益達到財務自給自足，不再被動仰賴公務預算。

第二，企業應將贊助思維轉化為「實質的地方投資」。

對在地企業而言，贊助足球不該只是流水的公益支出；配合政策紅利，企業贊助體育可享有高達百分之一七五的營業所得稅抵減，這是極具效率的合法節稅工具。更重要的是，企業將資金挹注在地方青訓上，能對接國際供應鏈最看重的ＥＳＧ指標。企業甚至能為員工子弟開設免費的足球班，解決在地人才招募的痛點；把稅金轉換為投資員工福祉、活化地方社區的最強大籌碼。

第三，民意代表應推動「非體育班賽事」做為政績。

民代與基層民眾要推動的，不再是一次性的錦標賽，應監督政府整合在地學校，籌辦常態性的「國高中社區俱樂部周末聯賽」。

當選民看到自己的孩子即使讀普通班、升學班，周末依然能穿上在地俱樂部球衣享受正式聯賽；這種家庭與社區的共同記憶，會是民代受家長愛戴的在地政績。

當年創辦「木蘭聯賽」，每隊補助三百萬元、結合地方政府三百萬元與人工草皮球場，曾開創了公私協力、在地扎根的新模式。

如今，我們誠摯呼籲政府、民代、地方企業攜手，別再使孩子在十三歲即被迫離開球場，而要讓「好玩」與「地方投資」成為台灣足球扎根的起點。這不僅是拯救台灣足球運動的百年大計，更是翻轉台灣運動文化、活化地方城市發展的必經之路。