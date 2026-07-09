拉什莫爾演說 曝美民主裂痕

美國今年建國二百五十周年，這本應是一個回顧歷史、凝聚共識的重要時刻。然而，美國總統川普於國慶前夕在拉什莫爾山國家紀念公園的演說，卻沒有將焦點放在國家團結，而是大篇幅談論共產主義、選舉制度、文化戰爭與愛國主義。有人認為他是在提醒美國面臨的危機，也有人批評這場原本象徵全民共同記憶的國家慶典，最後卻成了另一場政治動員。

拉什莫爾山象徵的是華盛頓、傑佛遜、羅斯福與林肯四位總統所代表的建國精神，也是美國民主制度的重要象徵。歷任美國領導人在這類國家紀念場合，多半試圖超越黨派，強調共同價值與未來願景，即使彼此立場不同，也會刻意降低政治對立，讓全民共享節慶氛圍。

然而，川普卻選擇了另一條路。他的演說延續一貫鮮明的政治風格，將「共產主義」定位為美國最大的威脅，並將其與政治對手相提並論，甚至形容其危害超越歷次重大戰爭與恐怖攻擊；同時再次強調選舉誠信的重要性，並將美國當前的文化衝突提升到攸關國家存亡的高度。

這對支持者而言，是勇於說出他們長期擔憂外來移民導致「白人主義」沒落的問題；但對反對者而言，則是把原屬於全民的國家慶典，再度拉回左右路線、黨派對抗的戰場。

其實，美國近來最大的危機，並非來自外部敵人，而是內部共識不斷流失。民主制度之所以能穩定運作，除了憲法與法律，更重要的是人民願意相信制度、接受選舉結果，並承認政治對手同樣是國家一分子。當任何一方開始認為，對手不是「不同的政見」，而是「國家的敵人」，民主便容易陷入零和競爭。

川普強調維護傳統價值、捍衛建國精神，無疑能激起不少美國人的共鳴；但若愛國被定義成只能支持某一套政治主張，反而容易形成「只有我愛國、反對者不愛國」的政治邏輯。當愛國逐漸成為區分敵我的工具，而非凝聚全民的共同價值，國家的裂痕便會加速擴大。

美國所面臨的問題，不只是意識形態之爭，更是社會彼此失去信任。民主政治最可怕的，不是存在不同意見，而是連共同相信的事實都不存在。

當媒體各說各話、政治人物各自動員支持者、人民只相信自己願意相信的資訊時，再完善的制度也可能陷入相互撕裂的惡性循環。

從更大的角度來看，川普的演說其實折射出當前西方民主國家共同面臨的困境：政治人物愈來愈善於放大恐懼，而不是尋求共識；愈來愈限縮言論，而不是尊重不同意見；愈來愈依賴動員支持者，而不是說服反對者。激情或能帶來掌聲，卻未必能修補撕裂的社會。

對台灣而言，川普這場演說也具有啟示。民主社會需要競爭，但更需要彼此承認對方同樣擁有存在的正當性。

當每次選舉都被塑造成「不是你死就是我亡」，幾乎每項議題都被貼上「親中抗中」的敵我標籤，民主便會失去包容與理性的本質。

如果民主只剩下彼此否定，而失去共同前行的能力，那麼再偉大的建國歷史，也難以保證未來的團結與繁榮。