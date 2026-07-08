川普政治干預球 不該踢進世足

世界盃足球賽已進入十六強淘汰賽，多支足球勁旅紛紛無緣晉級，昨天比利時紅魔鬼對上美國本是一場平常的比賽，卻因地主國總統川普事前向國際足總主席英凡提諾「關切」，讓被判紅牌禁賽的前鋒巴洛根能迎戰歐洲紅魔，成為本屆世足賽最具爭議的焦點之一。

任何體育賽事比的是實力而非武力，美國武力再強仍不敵紅魔鬼的足下功夫，最終以一比四敗下陣來。所有在場上為國家榮譽拚搏的選手都是贏家，值得世人尊敬，反倒是欲政治干預體育的政客們該受噓聲。

首先，足總主席英凡提諾最應被檢討，因為他屈服於川普的壓力。川普與英凡提諾都承認有電話交談，前者認為巴洛根沒犯規，不該得紅牌；後者表示川普沒有要求撤銷紅牌，卻在開賽前做出禁賽暫緩的處分，外界一片譁然。這是一九六二年以來國際足總首次讓禁賽者，可在下一場出賽的先例。

英凡提諾這種不入流，此地無銀三百兩的行為，騙得了他自己，卻騙不了世人，更使國際足總的名譽及公信力蒙羞。但英凡提諾拍川普馬屁已非首次，去年底他在華盛頓頒發首屆國際足總和平獎給川普，以慰藉川普未得諾貝爾和平獎的遺憾。川普得獎的理由是開創性足球外交，及防守性的和平貢獻；問題是，川普喜歡摔角，還在中東等地點燃戰火，何來和平可言。將來如果川普是唯一一位拿過這個獎項的人，更證實英凡提諾是有計畫的向川普效忠。

其次，每個賽事主辦國都希望能贏得主場冠軍，無可厚非，但從這件關切案說明了，川普為了贏可以無所不用其極。巴洛根是違反川普力推廢止出生公民權的受害者，然川普為了讓美國能夠進入到八強、為了能親手將大力神盃頒給美國隊，所有原則及中心思想皆可拋。

川普從禁止跨性別者參加女子體育競賽，就已是政治干預體育。跨性別者能否參加競賽，應該有更充足的科學證據來證明其公平性，而非由川普武斷的裁示。遺憾的是，川普一紙行政命令就讓全美大學體育聯盟（ＮＣＡＡ）、美國奧委會等單位就範，反觀國際奧委會主席巴赫舉出事證，極力維護我奧運金牌拳擊國手林郁婷等人的參賽權，可說是高下立判。川普無理的干預體育，令世人更加不齒其行徑。

最後，台灣應該是長期遭受政治干預體育的受害者，一九六○年羅馬奧運會，一九七六年蒙特婁奧運會，否定我國的參賽權，令人不勝唏噓。幸好，我國體育健兒以優異的成績展現實力，如同台積電般，不容世人忽視。謹向所有努力的運動選手致敬。