抹紅民主黨 川普真反共？

每年七月四日，網路照例推薦「最能代表美國的世界名著」，史坦貝克的「憤怒的葡萄」年年上榜，然而這諾貝爾文學獎大作竟曾是禁書，此事就發生恐共的「麥卡錫時代」。

當時，麥卡錫為首的共和黨人抹紅民主黨，說他們支持共產主義，弄了「非美活動調查委員會」，公開鬥爭政治意見不同者。以藝術文化界為例，喜劇泰斗卓別林被指控「同情共產黨」，禁止入境美國；指揮和作曲大師伯恩斯坦因支持黑人民權運動遭到國務院監控，列入黑名單。「憤怒的葡萄」被禁，更只因揭露社會階級鴻溝，指出產業變化導致許多人辛苦工作仍無法溫飽，窮人遭富人剝削。「憤怒的葡萄」所說的弊病，在美國慶祝建國二五○周年此刻都重新發生。

這陣子全美也被熱浪籠罩，紐約的民主黨市長曼達尼呼籲民眾把冷氣定溫大約攝氏廿六度以上，才不浪費電力，立即遭右翼人士砲轟為共產黨！這些右翼人士都是呼應川普在國慶演說痛批共產主義的論調。

當年高喊反共而呼風喚雨的麥卡錫，在聽證會之粗暴蠻橫隨電視傳送，美國人逐漸發現這一切太荒唐，麥卡錫終於垮台，酗酒消愁，卸任一年就死於酒精中毒，年未半百但可謂死有餘辜。

從政初期也是「非美活動調查委員會」成員的尼克森，在麥卡錫失勢後率先切割。尼克森任總統後，到中國和周恩來簽了上海公報；而現任副總統范斯日前公開表達對尼克森的仰慕，大讚尼克森訪華。川普本人更是美國首位用紅毯歡迎俄國元首普亭訪美的總統，而且今年與習近平有三次互訪，這種人有比尼克森更反共嗎？

只是，民調破底的美國國慶日，川普能談什麼？談物價上漲嗎？還是談他在伊朗發動戰爭尾大不掉嗎？談關稅政策被判違憲嗎？談他發動大規模突襲搜捕和驅逐移民嗎？抑或談他當總統一年就狠撈至少廿二億美元呢？

他不能談這些，所以重炒麥卡錫年代抹紅老招，但更大諷刺在於，他試圖汙衊的民主黨政治新星們與共產主義根本兩回事。這些民主黨「藍色海嘯」的推手除了紐約市長曼達尼，還包括幾十位在近期地方選舉獲勝的新秀，選民支持他們是因為這些人年輕、務實、有幹勁，而非因為他們有什麼「主義」。

事實上，許多美國選民對於社會主義和共產主義根本分不清楚，甚至去看新版電影「動物農莊」時，可能都未意識到這部改寫成反資本家的卡通，原書作者歐威爾反對蘇聯式的共產與極權主義，但推崇公平分配的社會主義。

重讀「憤怒的葡萄」，當代與上世紀民眾對於資本主義同樣感到失望，買不起自己的房子、就業市場糟糕透頂、低薪難以負擔醫療，大家都想問：究竟什麼樣的制度辜負了廣大人民？