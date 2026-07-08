敬老卡「點」盡其用才實在

昨日聯合報「陽光行動」專題報導各直轄縣市敬老卡使用與點數的話題。筆者正好用敬老卡點數預購客運車票，前往宜蘭羅東童玩節活動，這是最近北市敬老卡增設的使用項目。使用敬老卡四年多來，當月把四八○點全數用完，只遇過兩次；所以即便這個月台北市將敬老卡點數增為六百點，覺得還不如增加敬老卡的便利性。

平心而論，北市敬老卡的功能優於許多縣市，除可搭乘公車、捷運、貓空纜車、部分國道客運，也能扣點搭乘火車、計程車，或在聯合醫院掛號等，然仍非符合所有長者需求。北市府曾調查發現，四成以上敬老卡合作場館沒有使用紀錄。原因很簡單，有些場館本身缺乏吸引力，或多數以游泳池、運動中心等設施為主；對於行動力較弱或偏好靜態休閒活動的長者而言並不實用。

因此，市府應思考如何讓敬老卡更貼近長者需求，讓每月點數都能「點」盡其用。與其各地方政府比拚點數發多少、糾結能否累積、不斷加碼而加重財政負擔，不如思考如何對長者更方便、更友善、更能彈性運用。

擴大文化與終身學習的使用範圍，亦為可行方向；例如折抵社區大學課程、樂齡學習課程等。研究顯示，持續學習與社會參與有助延緩老化、降低失智風險。讓敬老卡不只是補助交通車資的工具，更能成為促進健康、學習與社會參與的「樂齡生活卡」。