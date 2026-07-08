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老人社福政策宜全國一致

聯合報／ 王瑞興／退休公務員（南投市）
新竹市長者可使用敬老卡於藥局購物。記者季相儒／攝影
新竹市長者可使用敬老卡於藥局購物。記者季相儒／攝影

我國已邁入超高齡社會，依內政部統計，今年五月總人口二三二五萬人，六十五歲以上老人有四七五萬人，占全國總人口兩成，成為選舉重要票源，也引起「敬老卡之亂」。

回顧敬老卡的本意，是每月由地方政府提供一定搭車金額，讓老人走到戶外、走入人群、活動筋骨以延緩退化，金額多寡則取決於地方財政。

但隨著老年人口增加，每逢地方選舉，候選人即不斷加碼敬老卡金額，乃至擴大用途，如折抵就醫門診掛號費及購物等。直轄市財政寬裕、交通便利，敬老卡擴大用途，因使用率高而成為財政負擔。縣市政府加碼敬老卡金額、補助計程車資，卻因交通不便導致敬老卡使用率偏低。

區區一張敬老卡竟一國多制，遑論其他老人社福政策，重陽節敬老金就是顯例；直轄市統一明定敬老金僅有一筆較無爭議；縣市政府於支付一筆外，鄉鎮市公所再付一筆，也成為鄉鎮市長選舉重要政見。

以全省最大鎮南投縣草屯鎮為例，二○一八年鎮長選舉，某候選人將敬老金由五百元調高為兩千元，財源係前任鎮長開源節流、厚實地方財政而累積，卻被後人選舉一次「梭哈」。筆者戶籍所在地南投市亦不遑多讓，二○一四年地方選舉前，七十歲以上才可領取三百元敬老金，顯屬過苛；繼任市長八年間，逐漸調整為六十五歲以上領取八百元，堪稱合理、但二○二二年市長選舉，又被某候選人一舉調高為一千五百元。

超高齡社會，醫療、長照、勞動結構轉型等均臨嚴峻挑戰。敬老社福不斷加碼，排擠地方建設甚至債留子孫。合理分配有限預算資源，應從檢討敬老社福政策做起。

敬老卡 內政部 超高齡社會 社福 長照

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