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讀家觀點／外送平台結合案 公平會陷困境

聯合報／ 魏杏芳／公平交易委員會前委員（新北市）
外送平台Foodpanda母公司德國Delivery Hero表示，已收到同業Uber的收購要約。路透
外送平台Foodpanda母公司德國Delivery Hero表示，已收到同業Uber的收購要約。路透

二○二四年底公平會否決兩大餐飲外送平台UberEats與Foodpanda結合案，較少為外界注意的是，在Foodpanda母公司Delivery Hero宣告這項交易時，同時也公布了它與Uber的另一項單獨協議，即Uber將以三億美元認購Delivery Hero新發行的普通股。

這是兩項獨立的合約，因此即使Uber未完成對Foodpanda台灣的收購，Uber仍可能成為Foodpanda母公司的股東。另有報導指出，Uber曾向Delivery Hero提出全面收購的要約。

即使沒有新加坡商Grab的因素，在公平會前次禁止結合後，我國餐飲外送服務市場看似仍維持UberEats及Foodpanda相互競爭，但市場競爭的強度已弱化。Uber對競爭對手母公司的加碼持股，本身就有交換機敏資訊的高度疑慮；就算雙方沒有交換任何資料，也可能因共同財務利益而減少競爭誘因。

換言之，公平會當年禁止結合的效果，已被後來Uber的持股布局部分架空，這就是我國餐飲外送服務市場的現況；因此即使沒有Grab加入，公平會原本就應依職權緊盯餐飲外送服務市場的競爭狀態。

現在Grab與Delivery Hero達成協議，以六億美元現金收購Foodpanda台灣業務。倘Grab能以其國際平台經營的經驗，在接收Foodpanda的商家網路、外送員、消費者及其他營運資產後，持續投入自有資金以形成獨立競爭主體，在國內建立足以抗衡UberEats的外送平台，達到Uber與Foodpanda「去連結化」的效果，Grab的出現不失為恢復我國市場競爭強度的機會。

可惜Grab本身依舊有Uber因素，即Uber對Grab持股約百分之十三點五，其執行長又擔任Grab董事，導致未來的Uber/Grab/Foodpanda結構與現況並無二致，使今年三月Grab宣布擬收購Foodpanda以來，引起極大的疑慮與討論。倘公平會仍決定禁止本結合案，市場將維持現狀；但基於Uber與Foodpanda間既成的董事與資本連結引發限制競爭疑慮，公平會勢必加大監管餐飲外送市場及執行公平法的力道，然其成效有待觀察。

另一個選擇是，為使Grab成為獨立於Uber的真正競爭者，公平會得以附加結構性措施為條件，達到真正切斷兩個平台董事、資訊及財務連結的效果，而許可本結合案。這類條件的設計，至少應包括Uber執行長須辭去Grab董事職務；最重要也最困難的是，Uber應限期出售全部Grab持股，且在上述條件完成前，Grab收購方不能完成交割。

這比維持市場現狀更能有效恢復競爭秩序，不過附加結構性條件的方案，卻面臨重大法律挑戰。因為在本次出售Foodpanda的交易中，Uber並非當事人之一方，亦非結合案的申報人；公平會實難直接以Uber為對象，命Uber剝離其在Grab的持股或董事席次。

公平會或許只能命Grab採取相關措施，隔離Uber接觸關於Foodpanda台灣營運的訊息與資料；但缺點是Uber仍保有Grab的經濟利益，無法完全解決「部分內部化」問題。

倘公平會認為Uber對Grab持股造成的財務誘因，是競爭疑慮的核心，申報人卻又未能提出可行且有效的救濟方法，最終恐怕仍只得禁止Grab與Foodpanda結合。

Uber 公平會 外送 foodpanda Grab

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